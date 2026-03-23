Metanfetamina en 36 botes de aceite de coco: la red mexicana que trató de introducir droga por Barajas

La Guardia Civil, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha logrado incautar un cargamento de sustancias estupefacientes que había llegado a España desde México camuflado de forma minuciosa.

Fue a mediados del pasado mes de febrero cuando un lote de 36 botes de aceite de coco de importación levantó las sospechas de los especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Benemérita en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Tras una inspección física y la pertinente toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas confirmó que los recipientes escondían 625 kilos de metanfetamina diluida en su interior, tal y como ha detallado la Dirección General del cuerpo policial.

Con todo esto, los investigadores decidieron permitir que el cargamento siguiera su curso bajo vigilancia para dar con los responsables. El envío fue trasladado hasta un recinto ubicado en la localidad madrileña de Arganda del Rey. También se monitorizó la vivienda del receptor final y de la persona encargada de sufragar los costes de la importación.

#OperacionesGC | Intervenidos 625 kg de metanfetamina en Madrid

📍 Contexto: Actuación conjunta en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas y Arganda del Rey.

👮🏻‍♂️ Hechos: Equipos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera localizaron un envío procedente de México… pic.twitter.com/Qe3oLLk2Fs — Guardia Civil (@guardiacivil) March 23, 2026

Gracias a esto, los agentes descubrieron que uno de los implicados acudió al lugar de almacenaje en varias ocasiones para verificar el estado de los botes. Asimismo, se logró observar una reunión en un bar entre dos de los sospechosos, los cuales contaban con antecedentes penales por presuntos delitos de estafa cometidos en el año 2015.

El avance de las pesquisas permitió a los agentes presenciar a principios de marzo cómo un individuo de nacionalidad mexicana ejercía un claro rol de liderazgo y jerarquía sobre otro de origen español.

Finalmente, el pasado 5 de marzo, la operación culminó con el arresto de cinco personas. El juez instructor decretó el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellas.