La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a rectificar por no incluir en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial, previsto para este viernes 27 de marzo, las consecuencias de la huelga médica, que Matute ha calificado como "la peor de la historia" y, además, "indefinida".

La petición se ha formalizado este lunes a través de una carta en la que la consejera critica que la reunión entre comunidades y Ministerio contemple cerca de una treintena de puntos sin hacer referencia a este aspecto. En concreto, la consejera reclama que se incorpore al punto 2 del orden del día "antes de empezar a ver nada más" una valoración del impacto de dicha huelga, "con especial atención a su afectación en la asistencia sanitaria y a la situación del conflicto a nivel interterritorial".

Más tarde, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha matizado que aparte de esa reclamación, también resulta imprescindible abordar "el estado de negociación" con los profesionales.

Matute también ha cifrado el balance económico de la huelga en la Comunidad de Madrid en unos 10 millones de euros y en la anulación de 135.000 consultas, 6.500 cirugías y 13.600 pruebas diagnósticas. Unas secuelas que, ha advertido, "van a repercutir en una mayor presión asistencial para los profesionales sanitarios y en una mayor lista de espera".

Es por eso que la consejera ha considerado esencial reconducir el diálogo con los profesionales sanitarios, apelando directamente al Ministerio. "Creemos que ha de hacerse sentándose con sus compañeros, sin detrimento de ninguna otra categoría profesional, pero desde luego que les escuche", ha opinado.

Tras el envío de esta carta, y según trasladan desde el Ejecutivo madrileño, las comunidades autónomas han recibido una nueva convocatoria. Se trata de un Consejo Interterritorial extraordinario que se celebrará el próximo 9 de abril por videoconferencia y que tendrá como único punto del día un monográfico sobre la huelga de facultativos. "Se ruega comuniquen a este correo la confirmación de asistencia", firma la convocatoria.