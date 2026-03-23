Ortega Smith se aferra a Cibeles: asegura que seguirá como portavoz de Vox hasta 2027

El Pleno municipal de mañana martes se celebrará sin cambios en la configuración de los grupos. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reiterado este lunes sus intenciones de mantener sus funciones de portavoz al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027.

Ortega Smith ha considerado que este es el escenario "legítimo" hasta que haya una resolución definitiva dentro de Vox. Según ha explicado, el recurso de alzada que ha presentado contra su expulsión está pendiente de que se pronuncie el Comité Ejecutivo Nacional, algo que podría ocurrir "si no hoy, mañana o pasado".

Se trata, en sus palabras, del "último" paso dentro de la vía interna del partido, un proceso en el que asegura no tener "ninguna fe". Por eso, ya ha dejado claro que, si el recurso no sale adelante, acudirá a los tribunales para defender sus derechos ante lo que describe como "una situación de absoluta ilegalidad y arbitrariedad".

El todavía portavoz municipal también ha deslizado dudas sobre la imparcialidad del procedimiento, al sostener que ya podría estar decidido de antemano. Como ejemplo, ha recordado las declaraciones de la concejala Arantxa Cabello, quien aseguró que dejaría de ser portavoz "en menos de un mes" antes incluso de que comenzara el proceso de alegaciones.

En paralelo, Smith ha reclamado la convocatoria de un congreso extraordinario en Vox para aclarar cuestiones internas como "dónde va el dinero", "quién lo maneja" y si el partido actúa conforme a la "transparencia", la "legalidad" y la "honradez".

Por su parte, como ya hizo la pasada semana, el alcalde José Luis Martínez-Almeida también ha confirmado que, a la espera de que se resuelvan los recursos, el "statu quo" se mantiene en Cibeles. "Mañana el statu quo del grupo municipal Vox va a seguir siendo exactamente el mismo y el portavoz a efectos del Ayuntamiento va a ser Javier Ortega Smith", ha señalado desde el barrio de El Cañaveral.