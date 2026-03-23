Rebuild 2026 convertirá Madrid en capital de la construcción industrializada con un impacto de más de 84 millones

Rebuild 2026, la mayor feria multiespecialista de construcción industrializada de Europa, reunirá a partir del jueves en Ifema a más de 30.000 profesionales del sector que descubrirán más de 2.400 novedades modulares, sostenibles y digitales que presentarán las 758 firmas que conformarán la zona expositiva del evento. La celebración del encuentro convertirá Madrid en la capital internacional de la edificación industrializada y supondrá un impacto económico de más de 84 millones de euros.

En su novena edición, Rebuild va un paso más allá con el rediseño de su zona expositiva en 11 áreas de innovación: Interiors & Lighting, Kitchen & Co, Planeta Baño, Expo Envolventes, RevestExpo, Sistemas Constructivos, Mundo Madera, Innovamat, ElevateExpo, ConfortClima y BIM & Tech. "Esta nueva configuración, la más ambiciosa hasta la fecha, busca mejorar la experiencia del visitante, multiplicar las oportunidades de negocio y dar mayor visibilidad a cada subsector", explicaron desde la organización.

Rebuild 2026 acogerá una nueva edición del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, el mayor foro europeo de tendencias de la edificación, que reunirá a 732 expertos internacionales los cuales compartirán sus perspectivas sobre los temas que están marcando el sector. Algunos de los nombres propios que forman parte del programa son los arquitectos Marco Casamonti, Alessia Galimberti y Antoine Chaaya (del despacho de Renzo Piano), representando a Italia que es el país invitado, junto con grandes voces de la talla de Julen Pérez (de Waugh Thistleton Architects), Benedetta Tagliabue, Juan Coll-Barreu y Teodoro Cabrilla (arquitecto del proyecto Epic Marbella con Fendi y de las Villas Karl Lagerfeld), entre otros.

La cuestión que centrará gran parte de las sesiones del congreso es la falta de vivienda asequible y las oportunidades que surgen de la industrialización para atender a este déficit de forma más ágil y conteniendo a los costes. Por ello, el encuentro recibirá a David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, y a Maribel Vergara, directora del Perte de la Industrialización de la Vivienda, los cuales pondrán en común las ventajas del concepto 'off-site' para ampliar el parque habitacional asequible. Igualmente, detallarán el estado del Perte, tras un año de su presentación en Rebuild, y los próximos pasos en su desarrollo. En este sentido, el congreso examinará una de las iniciativas apoyadas por el proyecto, BIM2HAB, que tiene el objetivo de integrar el ámbito del hábitat en la industrialización mediante BIM.

Paralelamente, en los escenarios del foro se reunirán consejeros, viceconsejeros y secretarios generales de vivienda de ejecutivos del País Vasco, Extremadura, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia –invitada en esta edición–, que ahondarán en las políticas que están llevando a cabo para solucionar la escasez de hogares en sus territorios. Junto a ellos, Eduardo Gómez, consejero económico en la Comisión Europea, y líderes de Deloitte, BBVA, Hombre de Piedra, Sika, Bilba, Grup PMP, Viguetas Navarra, Hormipresa y Axis, entre otros, indagarán en los desafíos fiscales y normativos, los modelos de colaboración y la madurez del sector para seguir con la expansión de la industrialización.

Materiales y bienestar

Más allá de la vivienda, el congreso de Rebuild 2026 también se fijará en los conceptos, materiales y estrategias que están promoviendo la descarbonización de la edificación. Por este motivo, y por primera vez, el encuentro albergará foros específicos enfocados en los recursos que, fusionados con los sistemas industrializados, están reduciendo el impacto climático de la industria. Se tratan de la madera, el hormigón, el acero y la cerámica tecnológica, al tiempo que también se revelarán casos de éxito de materiales bioclimáticos tales como la paja o el arroz –los desechos del cual sirven para generar productos para la construcción– que están cambiando el paradigma de la edificación.

Otra novedad de este año es la incorporación del bienestar como eje de reflexión. Con este telón de fondo, directivos de estudios de la talla de L35 Architects, de promotoras como Distrito Natural y especialistas en edificación saludable y neuroarquitectura, pondrán en común la relevancia del diseño para contar con entornos más amables y comprometidos con la habitabilidad. En la misma línea se dirigirá la ministra de Sanidad, Mónica García, que llevará sobre la mesa la relación entre vivienda y confort. Además, siguiendo con el impacto, el congreso analizará el potencial de la rehabilitación –con iniciativas como el Plan Nacional de Renovación de Edificios–, el papel de las fuentes de energía renovables y el uso de soluciones tecnológicas para incrementar la eficiencia.

Precisamente, la digitalización se erige como tercer eje del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. A tal efecto, se dedicará un foro exclusivo a la IA, donde se profundizará en su integración a lo largo de toda la cadena de valor del sector con directivos de Amazon y Aedas Homes, entre otros; así como a BIM, en el que se estudiará su nivel de implementación en España. Estas dos herramientas convivirán con sesiones dedicadas al uso de la robótica, 'blockchain' y gemelos digitales, soluciones que están igualmente mejorando la producción industrializada en fábrica.

Rebuild 2026 tampoco se olvida del reto de la falta de talento, de forma que organizará el Talent Marketplace y tours para estudiantes en la zona expositiva de la feria con el objetivo de alinear las demandas de la industria con las capacidades de las nuevas generaciones.