Más de 50 empresas audiovisuales se han reunido en Madrid con estudiantes y jóvenes talentos de la industria en The Core Connect, un evento organizado por la escuela de formación audiovisual perteneciente a Planeta Formación y Universidades.

En el encuentro, las organizaciones del sector audiovisual ofrecieron a los asistentes la oportunidad de interactuar directamente con recruiters, presentar sus perfiles y compartir su experiencia curricular. El objetivo de esta cita, que tuvo lugar en el hub de producción de contenidos de The Core en el centro en Madrid, es acercar al talento joven a la realidad de la industria, explorar oportunidades laborales y fomentar posibles colaboraciones.

Conexión directa con la industria

Entre las empresas participantes figuraban gigantes de la industria como Atresmedia, Secuoya, Shine Iberia, Grupo Planeta, Dolby y Ábside Media (cadena COPE, Cadena 100, RockFM, MegaStarFM). Las compañías compartieron con los estudiantes una visión clara de las tendencias actuales de la industria y las habilidades y perfiles más demandados en el ámbito audiovisual y digital.

Durante la jornada, el ministro de Industria, Jordi Hereu, puso en valor la calidad de las instalaciones de The Core y su impacto en la formación práctica. Por su parte, la concejala de Educación de Tres Cantos, Marisa Peña García, y la concejala de Empleo y Desarrollo Económico de Tres Cantos, Ana Isabel Pérez, subrayaron el compromiso del municipio con el desarrollo profesional de los jóvenes y la dinamización del tejido económico local.

Apoyo institucional y visión de futuro

La decana de The Core, Mercedes Agüero, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el futuro de los estudiantes: "The Core Connect es una de nuestras principales apuestas para conectar a nuestros alumnos con la realidad del mercado laboral. Nuestro objetivo es ofrecerles una formación de calidad, pero también las herramientas y oportunidades necesarias para entrar en el mundo profesional. Este evento es un claro ejemplo de cómo trabajamos día a día para construir puentes entre nuestros estudiantes y la industria".