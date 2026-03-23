Vuelven los problemas a Aldea del Fresno: totalmente prohibido beber agua del grifo

El municipio madrileño de Aldea del Fresno mantiene desde el pasado viernes 20 de marzo la prohibición de consumir agua del grifo tras detectarse niveles elevados de manganeso en la red de abastecimiento. La alerta parte de los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Las muestras, tomadas el 18 de marzo, sitúan el foco en un punto concreto de la red, en la calle San Carlos, donde el parámetro de manganeso supera el umbral de no aptitud fijado por la normativa. Tras conocer el Ayuntamiento tales resultados, declaró el agua "no apta para el consumo humano".

Según informa el propio alcalde, Alberto Plaza Martín, en un documento publicado en la web del Consistorio, la principal restricción es que no se puede beber agua del grifo ni utilizarla para cocinar. No obstante, aclara que sí está permitido su uso para la higiene personal, la limpieza doméstica o el lavado de ropa.

Este 23 de marzo está prevista la instalación de un nuevo sistema de dosificación de desinfectante en el depósito, tras lo cual se repetirán los análisis tanto en el propio depósito como en distintos puntos de la red para comprobar si los niveles de manganeso descienden hasta valores seguros.

Según recoge el mismo escrito, el informe de Salud Pública indica que el sistema de tratamiento ya en funcionamiento "está reduciendo las concentraciones de manganeso en el agua de consumo", aunque por el momento no lo suficiente como para levantar la prohibición.

Mientras dure la restricción, el Ayuntamiento ha habilitado dos puntos de suministro de agua potable para los vecinos: en la Plaza del Ayuntamiento y en la calle San Rafael, frente al centro de salud.

Ya en el año 2023, como consecuencia de la dana, el municipio sufrió también problemas con el agua potable. En ese episodio, fue la rotura de una tubería del sistema de suministro de agua de Picadas la que afectó a 270.000 personas de 71 municipios de la provincia de Toledo.