A la venta el emblemático Teatro Barceló tras ser precintado por el Ayuntamiento

La consultora inmobiliaria Savills ha anunciado que el emblemático edificio del Teatro Barceló, situado en la madrileña plaza de Tribunal, ha salido al mercado. Lo hace después de que el pasado noviembre, el Ayuntamiento de Madrid ordenase el precinto de sus instalaciones, que hasta ese momento funcionaban a pleno rendimiento como una de las discotecas más concurridas en la capital.

La decisión del Consistorio de cerrar el Teatro Barceló —una medida prevista inicialmente por un periodo de doce meses— se produjo tras varias inspecciones de la Policía Municipal en las que se constató que la sala incumplía el límite de aforo permitido.

Según ha señalado la propia consultora en un comunicado oficial, el principal objetivo de la operación es facilitar la entrada de inversores y operadores de primer nivel que puedan impulsar nuevos proyectos en este espacio.

El edificio fue construido en la década de 1930 con el propósito original de albergar una sala de proyecciones. Con el paso del tiempo, se transformó primero en teatro y, posteriormente, en una conocida sala de fiestas. Especialmente desde los años 80, se consolidó como uno de los referentes del ocio nocturno madrileño.

En la actualidad, cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados y está considerado uno de los mejores ejemplos del racionalismo arquitectónico en Madrid.

En este sentido, Savills ha subrayado que la "singularidad" del inmueble, sumada a su vasta trayectoria, lo convierten en un candidato idóneo para albergar todo tipo de iniciativas como proyectos culturales, de entretenimiento, negocios vinculados a la hostelería o incluso propuestas híbridas.