Almeida asegura que "no sale un euro de los presupuestos" para la F1 frente a los 200 millones de Montmeló

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado este martes en el Pleno celebrado en el Palacio de Cibeles que el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid "va en plazo" y que "no sale un euro de los presupuestos del Ayuntamiento", en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Durante la sesión, Ortega Smith ha planteado dudas sobre el cumplimiento de los plazos de ejecución del circuito y el riesgo de posibles penalizaciones económicas, recordando que el compromiso del Gobierno municipal era que la cita no supondría coste alguno para los madrileños. "¿Puede garantizar el Gobierno municipal que los plazos de ejecución se están cumpliendo para evitar eventuales retrasos que supongan penalizaciones o costes extraordinarios?", ha preguntado.

Almeida ha respondido de forma tajante que "no es competencia de este ayuntamiento garantizar el cumplimiento de los plazos ni penalidades económicas", subrayando que el promotor del evento es Ifema. No obstante, ha añadido que, como parte de la institución, el Consistorio ha recibido garantías de que "los plazos para el circuito se están cumpliendo" y que Madrid llegará "a tiempo para la homologación por parte de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional de Automovilismo".

El regidor ha insistido en que la celebración del Gran Premio está asegurada: "En todo caso, el Gran Premio de la Fórmula 1 se va a celebrar", ha afirmado, para después reiterar que "tendrán ustedes que disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 en esta ciudad".

En su intervención, Almeida ha defendido el valor estratégico del evento y ha recalcado que Madrid ha sido elegida por la propia competición: "No son las ciudades las que eligen que se celebre la F1, sino la F1 la que elige las ciudades". En este sentido, ha destacado que la capital será "la única capital de Europa en la que se va a celebrar un Gran Premio de Fórmula 1" y ha reivindicado el "privilegio" que supone formar parte del reducido grupo de ciudades que acogen esta prueba.

Asimismo, el alcalde ha confirmado que el proyecto avanza conforme a lo previsto y ha restado importancia al riesgo judicial señalado por Vox, recordando que "el tribunal ha rechazado las medidas cautelares que se pidieron para paralizar la celebración del Gran Premio".

Frente a la inversión pública de Cataluña en Montmeló

También Almeida ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de mostrar "tristeza, rencor y amargura" ante los grandes eventos en Madrid. En este punto, ha introducido una comparación directa con Barcelona y la organización de la Copa América, señalando que "Madrid no tiene mar, pero si tuviera mar y yo me llamara Collboni, hubiera pagado 57 millones de euros por la Copa de América".

El alcalde ha calificado esta competición como "el evento más exclusivo y elitista en el mundo del deporte" y ha reprochado el diferente criterio de la izquierda según el territorio. "¿Qué hubieran dicho ustedes? La eventificación, la turistificación, la ciudad de los ricos, la ciudad para unos pocos", ha afirmado.

El regidor también ha señalado el circuito de Montmeló y su inversión por la Generalidad de Cataluña: "Se pueden gastar ustedes 200 millones de euros de su presupuesto en el circuito de Montmeló".

Almeida ha cuestionado así la "hipocresía" de la oposición al exigir explicaciones: "¿Le puede usted explicar a los madrileños por qué el premio de la F1 se puede celebrar en Montmeló y el Ayuntamiento de Barcelona puede dar dinero para un gran premio que no está en su término municipal, pero en Madrid, sin un duro del presupuesto, no podemos celebrar un Gran Premio?".

"Prepárense y disfruten, que el 13 y 14 de septiembre habrá Fórmula 1 en la ciudad de Madrid", ha adelantado el alcalde al final de su intervención.