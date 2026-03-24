Almeida estudia recurrir la anulación del tasazo de basuras: qué pasa ahora

El Ayuntamiento de Madrid analiza la posibilidad de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado el tasazo de basuras.

Ha sido la delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, quien antes del Pleno municipal celebrado este martes ha reclamado "prudencia" ante la anulación del impuesto, e indicado que los servicios jurídicos municipales están estudiando si procede interponer recurso contra la sentencia.

La responsable de Hacienda ha precisado que la anulación se debe a "aspectos formales" relacionados con la documentación del expediente. En concreto, el tribunal aprecia la ausencia de un anexo en el informe económico durante el periodo de información pública.

Aunque según el Ayuntamiento ese documento era "auxiliar", el juez ha considerado que se trata de "información esencial para los ciudadanos", por lo que debía haberse incluido desde el inicio del proceso.

Hidalgo ha subrayado el "respeto total" del Consistorio a las resoluciones judiciales, al tiempo que ha recalcado que la sentencia "no entra en el fondo de la tasa", sino en la interpretación sobre la documentación que debía acompañar su tramitación. "Este anexo se incluyó después de ese periodo de información pública cuando se hizo la aprobación definitiva y los grupos municipales, cuando vino al Pleno, tuvieron la ocasión de conocerlo en su totalidad", ha manifestado.

El Ayuntamiento estudia ahora los pasos a seguir. Si los servicios jurídicos consideran procedente recurrir, ha aclarado Hidalgo, "se suspenden los efectos de la misma hasta que se resuelvan los recursos que se decidan".

En caso contrario, el Consistorio analizará cómo proceder tras la anulación, si bien los distintos grupos de la oposición ya han reclamado la devolución inmediata de lo recaudado. Ante estas peticiones, Hidalgo ha insistido en la necesidad de actuar con cautela y ha pedido a la oposición "respeto y prudencia".