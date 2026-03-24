Así será el efímero 'Estadio Shakira' en Madrid: 50.000 personas diarias y 12 horas de fiesta

La residencia europea de Shakira en Madrid contará con un espacio específico denominado 'Estadio Shakira', diseñado para acoger a 50.000 asistentes por día durante los seis conciertos previstos en septiembre en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

El estadio se instalará dentro del espacio Iberdrola Music y ocupará cuatro hectáreas, según han explicado el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y el arquitecto Agustín Pérez Torres. El diseño, que corre a cargo del estudio internacional BIG-Bjarke Ingels Group, ha sido concebido específicamente para los conciertos de la artista colombiana, que ofrecerá actuaciones los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, tras ampliar inicialmente tres fechas más a las ya anunciadas.

La infraestructura, sin embargo, no será permanente. Según sus responsables, se montará y desmontará en cuestión de semanas, adaptándose a las necesidades de la residencia musical.

Así será el estadio

El recinto tendrá capacidad para 20.000 personas en pista y 30.000 en grada, por lo que alcanzará el total de 50.000 asistentes por jornada. Cada concierto formará parte de una experiencia más amplia denominada 'Es Latina', con una duración de hasta doce horas. Las actividades comenzarán al mediodía y se prolongarán hasta la medianoche.

Así, el estadio formará parte de un espacio mayor rebautizado como Macondo Park, en referencia a la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Este recinto abarcará 40 hectáreas y acogerá actividades antes, durante y después de los conciertos.

Entre las propuestas previstas se incluyen exposiciones, gastronomía y experiencias culturales comisariadas por la propia artista. Además, se habilitará un espacio específico para público infantil, denominado 'Macondito', diseñado con la participación de sus hijos, Milan y Sasha.

El arquitecto del proyecto ha señalado que Shakira ha participado en el diseño conceptual del recinto. Durante la presentación, el presidente de Live Nation aseguró también que el proyecto está preparado desde el punto de vista organizativo y de seguridad, después de las críticas del delegado del Gobierno, Francisco Martín. En este contexto, afirmó que "muchos países pagarían, no multas, sino millones" por albergar un evento de estas características.

"Un acontecimiento como Shakira voy a decir que es 10 veces más importante que la Fórmula 1. Pero no entremos en esto. Tenemos que aprender un poquito más todos a ser agradecidos, como lo soy yo en este caso, de haber elegido España, para haberme permitido ser parte de este sueño", dijo también.

También señaló que, si la disponibilidad de Shakira lo permite, cabe la posibilidad de que amplíen hasta 10 el número de conciertos.