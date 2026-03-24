Brutal rapapolvo de Almeida a Maroto: "¿Nunca vio el tono de 'Torrente' que tiene Ábalos?"

Bastó llegar al punto cuarto del orden del día del Pleno municipal celebrado este martes para que el habitual intercambio entre José Luis Martínez-Almeida y Reyes Maroto elevara el ambiente en el Palacio de Cibeles. Esta vez, el encontronazo ha surgido a raíz de una pregunta formulada por la socialista sobre las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

"Aproveche, señora Maroto, y pida perdón a las mujeres", ha soltado breve Almeida, nada más escuchar la cuestión.

A partir de ahí, Maroto ha cuestionado por qué el Gobierno municipal está debilitando estas políticas. "Según el índice de desigualdad de género del propio Ayuntamiento, la igualdad real en Madrid no se alcanzará hasta el 2070. Esta es la realidad y ustedes la están agravando", ha señalado.

Según la socialista, para el Consistorio los derechos de las mujeres "son la primera moneda de cambio para mantenerse en el poder". En este sentido, ha denunciado que Almeida "pacte con quienes niegan la violencia machista, con quienes atacan el derecho al aborto". "Pretenden dar lecciones y lo que dan es vergüenza", ha añadido también.

Frente a eso, Maroto ha defendido que su grupo mantiene una posición "firme" en defensa de los derechos de las mujeres, algo que no ve como una "campaña institucional", sino como una "responsabilidad política".

"Señora Maroto, le decía que pidiera perdón a las mujeres porque la única acción en defensa del feminismo que usted ha tenido en la ciudad de Madrid es defender el busto de Clara Campoamor de una cagada de paloma", ha comenzado entonces Almeida, considerando que a la socialista "no se le conoce otra acción más eficaz en defensa del feminismo".

Desde ahí, el alcalde ha aludido a la falta de coherencia de Maroto en materia de feminismo, mencionando las consecuencias de la aprobada ley del solo sí es sí o el fracaso de las pulseras "low cost" antimaltrato. "Porque usted, entre Sánchez y las mujeres, siempre se queda Sánchez; porque no hay mayor ejemplo de machismo que Reyes Maroto", le ha reprochado.

"¿Me va usted a mí a decir que nunca le llegó nada de José Luis Ábalos?", ha girado entonces Almeida, antes de desplegar el resto de la batería: "¿De verdad usted que ha estado innumerables veces con José Luis Ábalos nunca le hizo un chiste, una gracieta? ¿Nunca vio el tono de Torrente que tiene José Luis Ábalos en directo? ¿Me está usted diciendo que de verdad lo que era sabido en la sede del Partido Socialista, que Paco Salazar salía del baño con la bragueta abierta, usted era la única que no lo sabía? ¿Pero de qué se enteraba usted, señora Maroto, como ministra? ¿De qué se enteraba?".

Seguido de esto, el edil ha defendido la labor de su equipo en materia de igualdad asegurando que, entre otros datos, ahora hay un "46% más de políticas de atención a las víctimas de violencia de género". Lo ha hecho contraponiéndolo a lo que, a su juicio, hace únicamente Maroto: "Callar, agachar la cabeza y no decir una sola palabra en defensa de las mujeres".