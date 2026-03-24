Cae en Madrid un 'groomer' tras la alerta de suicidio de una de sus víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre que presuntamente se hacía pasar por un menor de edad para captar a niñas a través de redes sociales y obtener material sexual, ofreciendo incluso dinero a cambio. La rápida actuación de las autoridades se inició tras recibir una alerta sobre una menor con ideas suicidas publicada en Internet, que activó de inmediato los mecanismos para localizarla y ofrecerle asistencia.

La investigación ha revelado que la menor podía ser víctima de bullying y que estaba siendo contactada por un adulto que se hacía pasar por un adolescente. Este presunto groomer –adulto que utiliza las redes sociales para manipular a niños y niñas con fines de abuso sexual– solicitaba imágenes y videollamadas sexuales a las víctimas.

Si no accedían a sus demandas, difundía el material entre sus contactos para humillarlas o presionar a otras niñas. En al menos una ocasión, el hombre intentó un encuentro físico con una víctima en una estación de autobuses de Toledo, pero la menor huyó al percatarse de que se trataba de un adulto. Entre las afectadas se encuentra una niña con discapacidad intelectual.

En menos de 24 horas, los investigadores han logrado identificar al sospechoso, que se encontraba oculto en un piso de Madrid, desde donde apenas salía, ni siquiera para renovar su documento de identidad ni el carnet de conducir, ambos caducados desde hacía años. En el registro de la vivienda, se encontraron condiciones de insalubridad, incluidos excrementos de los cuatro perros que convivían con él dentro de su habitación.

Cinco víctimas por el momento

Durante el operativo, se han intervenido dos teléfonos móviles que contenían material audiovisual de las víctimas y centenares de chats con diferentes mujeres, que ahora están siendo analizados. El detenido tenía cuatro órdenes de búsqueda judiciales, una de ellas de ingreso en prisión. Ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión como presunto responsable de los delitos de grooming, corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos y reclamación judicial.

Hasta el momento, se han identificado cinco víctimas, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más menores afectadas por este mismo modus operandi.