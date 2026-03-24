Casi mil niños atendidos por perros de apoyo en los juzgados de Madrid en su décimo aniversario

El programa de acompañamiento canino en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid consolida su trayectoria tras diez años de actividad con un balance de 948 menores atendidos desde su puesta en marcha en 2014. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado este martes la memoria anual de un servicio público y gratuito que se ha revelado como una herramienta "imprescindible" para reducir el impacto emocional de los procesos judiciales en los más vulnerables.

Reducción del estrés en declaraciones judiciales

El uso de canes en sede judicial no es una cuestión estética, sino operativa. Según ha subrayado el consejero, esta iniciativa "contribuye de manera muy significativa a reducir la ansiedad y el estrés" de los menores que comparecen como víctimas o testigos. El beneficio es doble: el bienestar del niño y la eficacia del sistema, ya que el apoyo emocional permite obtener declaraciones "más detalladas y coherentes" ante los tribunales.

Durante el ejercicio 2025, un total de 155 menores hicieron uso de este recurso. El perfil mayoritario del usuario se sitúa en la franja de edad entre los 8 y los 13 años, que representan el 70 % de las asistencias, aunque el programa cubre todo el espectro de la infancia y adolescencia desde los 1 hasta los 17 años.

Apoyo a víctimas de violencia contra la mujer

Una de las principales novedades del último balance es la extensión del servicio a las víctimas de violencia contra la mujer. En 2025, cuatro mujeres se beneficiaron de este acompañamiento, una cifra que ya ha tenido un hito jurídico este mismo año: el pasado mes de febrero, por primera vez en España, una perra de apoyo acompañó a una víctima durante la celebración de una vista oral.

En cuanto a la tipología de los procedimientos, el 60 % de las intervenciones realizadas el año pasado estuvieron vinculadas a casos de violencia. El resto de las asistencias se concentraron en procesos de familia, específicamente en revisiones de custodia y regímenes de visitas.

Relevo en la unidad canina

El acto oficial ha servido también para escenificar el relevo en el equipo de Dogtor Animal, entidad que colabora con las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. El Gobierno regional ha dado la bienvenida a Kaia, un galgo que se incorpora a la disciplina judicial, mientras que se ha procedido a la jubilación de Eika, la perra que marcó el hito de asistir a una mujer en un juicio oral.

Los datos de satisfacción avalan la continuidad del proyecto. El 87 % de los usuarios califica la ayuda como una herramienta emocional "imprescindible". García Martín ha confirmado que el Ejecutivo autonómico "continuará trabajando para fortalecer esta herramienta y ampliar su alcance" dentro de las políticas de atención integral a la infancia en el entorno jurídico.