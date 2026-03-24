El delegado de Sánchez claudica de nuevo ante el acoso antisemita y el Real Madrid jugará a puerta cerrada

El delegado del Gobierno en Madrid que dice que Bildu ha hecho más por los españoles que "todos los patrioteros de pulsera" vuelve a escena en su permisividad hacia sectores violentos que impiden la celebración de eventos con normalidad. Es lo que ocurre hoy de nuevo en la capital de España.

En este sentido, Francisco Martín ha confirmado este martes que el encuentro de Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv israelí se disputará finalmente a puerta cerrada en el Movistar Arena debido a la presión de organizaciones pro-Hamás.

Alfombra roja al boicot contra Israel

Mientras se impide a los socios y aficionados madridistas acudir al pabellón, la Delegación del Gobierno ha dado luz verde a una concentración de organizaciones propalestinas en la Plaza de Salvador Dalí, a escasos metros del recinto. Bajo el paraguas del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), estos grupos pretenden señalar al equipo hebreo bajo el lema "Fuera Israel del baloncesto".

Lejos de proteger la celebración de un evento deportivo de élite, el departamento de Francisco Martín ha optado por la vía del "cerrojazo", siguiendo —según dice— las indicaciones de la Policía Nacional. Una decisión que premia a quienes promueven el boicot y castiga al club blanco y a sus seguidores.

La historia se repite

No es la primera vez que la gestión de Martín queda en entredicho por motivos similares. A principios de año, el partido contra el Maccabi Tel Aviv ya sufrió las mismas restricciones. En aquel momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no dudó en señalar la "incompetencia" del delegado, exigiéndole un dispositivo de seguridad a la altura de una capital europea en lugar de recurrir al cierre de puertas.

Desde la Puerta del Sol, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ya advirtió entonces de la gravedad de estos precedentes, lamentando que un partido de esta magnitud tuviera que celebrarse en la sombra por la falta de firmeza institucional.

Hoy, la historia se repite y, de hecho, el también portavoz del Ejecutivo autonómico ha vuelto a lamentar la decisión de Martín: "El delegado ha ido por el camino fácil, que ha sido el boicot y tratar de que este tipo de eventos no se celebren como tiene que ser, con los espectadores y con toda la afición animando a su equipo", ha declarado a los medios tras protagonizar un acto en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid.

García Martín considera que tendría que haber un dispositivo policial "justo y necesario" para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados, y cree que el hecho de que no parezca posible "dice muy poco del trabajo de la Delegación del Gobierno". "Nos entristece mucho, ya es la segunda vez que ocurre", ha zanjado el portavoz.