El delegado del Gobierno presiona por carta a Almeida y a Ayuso en su intento de boicotear el 'Estadio Shakira'

Al mismo tiempo que Shakira terminaba de afianzar su apuesta por Madrid como una de las principales paradas de su gira, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, volvía a pedir que no se autoricen eventos masivos en el espacio Iberdrola Music, el elegido por la cantante para levantar el 'Estadio Shakira'.

La petición llegaba esta vez a través de una carta dirigida directamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el mismo día en que se confirmaba la ampliación de los conciertos de Shakira en la capital, que pasan de tres a seis fechas. También coincidió con la presentación del estadio que la colombiana construirá en Villaverde, con capacidad para acoger a 50.000 asistentes al día.

En su carta, Martín insiste en que el Ayuntamiento debe "reconsiderar" su postura y evitar autorizaciones hasta que existan, "de manera efectiva", condiciones adecuadas de "accesibilidad, movilidad y seguridad".

No es, subraya, una posición nueva. El delegado recuerda en la misiva que lleva tiempo trasladando esta "reclamación" apoyándose en "antecedentes recientes" que ya desaconsejaban el uso del recinto para grandes concentraciones de público. Entre esos antecedentes menciona eventos como el Mad Cool o el concierto de Harry Styles.

"Todos tenemos en la cabeza lo que pasó hace unos años cuando con el concierto de Harry Styles centenares de personas deambulaban por la M-45", escribe Martín, que también insta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a tomarse "muy en serio" una petición que, según defiende, afecta directamente a la seguridad de los asistentes.

"No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características", añade, en referencia a Almeida y Ayuso.

En esa línea, recuerda que fue precisamente en 2024 cuando se detectaron "deficiencias relevantes" en la gestión de accesos, movilidad y flujos de público. Para el delegado la situación afecta "no solo a los vecinos y vecinas de Villaverde y Getafe, sino también a los promotores de grandes eventos y a los miles de fans de los artistas ya anunciados".

Con todo, plantea dos vías: acometer las mejoras necesarias en el recinto con tiempo suficiente o trasladar los eventos allí anunciados a otras ubicaciones que sí cumplan los requisitos. Un escenario que, de llevarse a cabo, impactaría de lleno en los planes ya anunciados para el 'Estadio Shakira'.