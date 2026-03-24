El Tren de Arganda inicia su temporada de primavera tras renovar parte de su trazado histórico

El Ferrocarril Histórico de Arganda del Rey arranca este domingo una nueva temporada de primavera reafirmándose como el único tren con tracción a vapor en funcionamiento dentro de la Comunidad de Madrid.

Con 140 años de historia, esta joya ferroviaria ha completado recientemente la renovación de parte de su vía para garantizar la seguridad y la experiencia de un viaje que traslada a los pasajeros a principios del siglo XX.

Un museo vivo sobre raíles

El tesorero del Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, Luis Peña Ochoa, destaca en Kilómetro Cero que el valor técnico e histórico de esta línea se mantiene gracias al trabajo voluntario: "los entusiastas de Vapor Madrid recuperamos, pusimos en marcha y mantemos activo este patrimonio con nuestros propios medios".

En el trayecto, los viajeros pueden observar el desempeño de figuras ya desaparecidas en la red moderna como el fogonero, el guardafrenos o el jefe de estación a la antigua usanza.

Recorrido por el Jarama

Aunque la línea original de 1886 llegó a alcanzar los 161 kilómetros, el trazado actual conservado consta de 3,5 kilómetros. El viaje se inicia en la estación de La Poveda y concluye en el apeadero de la Laguna del Campillo, en Rivas Vaciamadrid.

El punto crítico del recorrido es el paso por el puente metálico de 175 metros sobre el río Jarama, flanqueado por los Cantiles del Piúl. Por estos mismos vagones, hoy restaurados, pasaron figuras históricas como el Conde de Romanones o el rey Alfonso XIII.