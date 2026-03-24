Madrid arremete contra el criterio "político" del Gobierno en dependencia e insiste en reclamar 3.000 millones de deuda

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado el criterio "político" del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de financiar la dependencia y ha vuelto a exigirle los 3.000 millones de euros que ha asegurado que le adeuda desde la llegada del PSOE a Moncloa en 2018.

Durante su intervención en la tribuna del Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, Dávila ha afirmado que con esa cuantía podrían crearse más de 70.000 nuevas plazas residenciales, triplicando toda la red actual de la Comunidad de Madrid, la construcción de 1.200 centros base para valorar la discapacidad o garantizar la Atención Temprana "no solo para todos los niños de Madrid o de España, sino para todos los niños de Europa durante un año entero".

"La realidad es que, de cada 30 días en la vida de una persona dependiente en Madrid, la Comunidad financia 27, mientras el Gobierno de España tan solo 3", ha criticado la consejera madrileña. Además, ha censurado que algo así suceda cuando ley marca que debe financiarse al 50% entre Estado y las comunidades autónomas.

Ana Dávila ha advertido que el problema afecta a la mayoría de las comunidades autónomas, no solo a Madrid, aunque ha precisado que hay "excepciones" que coinciden con los votos que mantienen a Sánchez en Moncloa.

En ese punto, ha recriminado que "en el País Vasco el Estado sí garantiza el 50% de financiación del sistema de dependencia" y ha reiterado que no hay criterio "social" sino "político".

Desplante de Bustinduy ante petición de Madrid

La consejera de Asuntos Sociales también ha apostillado que mientras el Ejecutivo "niega" recursos para la dependencia en autonomías se "dispone a transferir cerca de 5.000 millones a la Generalitat de Cataluña". "El problema no es técnico, es de prioridades", ha aseverado.

Dávila ha apuntado que no hay "mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables" y ha negado que se trate de un "debate territorial" sino que comprende la deuda en dependencia como un "asunto de igualdad entre españoles".

Asimismo, ha recordado la reivindicación realizada al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para mantener una reunión en la que atajar la citada deuda y ha reprochado que respondiera calificando de "irónico" su reclamo.

"Esta etapa pasará. Todas las etapas oscuras pasan. Pero la historia también recordará a quienes no lucharon por sus ciudadanos cuando más lo necesitaban. No pedimos favores. Solo reclamamos algo mucho más básico, que el Gobierno de España cumpla con la ley", ha rematado Ana Dávila.