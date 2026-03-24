Metro de Madrid amplía cuatro meses las obras nocturnas en la Línea 6

Metro de Madrid ha decidido extender cuatro meses más el contrato de obras de renovación de la Línea 6, la Circular, concretamente en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Avenida de América. Inicialmente, la duración prevista para la modernización de esta superestructura era de dieciocho meses, con fecha de finalización en mayo de 2026, pero finalmente los trabajos se prolongarán hasta el mes de septiembre de este año.

Esta ampliación no supondrá, según han confirmado desde el suburbano, ningún tipo de demora para la puesta en marcha de los trenes sin conductor en 2027. Se trata de una serie de remates técnicos que ya estaban contemplados para ser ejecutados en horario nocturno, por lo que no afectarán de manera directa al restablecimiento del servicio regular ni al calendario general del proyecto.

Desde el Gobierno regional han detallado que, tras la apertura total de la línea el pasado mes de diciembre, quedaron pendientes ciertas labores de mantenimiento que no se consideraron prioritarias para reanudar la circulación. Por ello, estas actuaciones se están llevando a cabo durante los cierres anticipados que comenzaron el pasado 11 de enero, los cuales interrumpen el servicio a las 23:00 horas de domingo a jueves.

En paralelo a estas mejoras en la superestructura, se está avanzando en la instalación de las puertas de andén. El plan de modernización prevé colocar más de 1.600 de estas mamparas a lo largo de un total de setenta andenes. Su apertura será hermética y solo se accionará cuando el vehículo esté completamente detenido.

La culminación de las obras vendrá además de la mano de los nuevos trenes, cuya llegada para la fase de pruebas inicial está programada para el verano del próximo año. Estas unidades se distinguen por su conducción semiautomática y por ofrecer a los viajeros una vista frontal ininterrumpida a través de un cristal panorámico.

Además de su innovación en el pilotaje, ya que no habrá cabinas de conductor, los futuros vagones permitirán aumentar la capacidad en un 17%, llegando a albergar hasta 1.385 usuarios por trayecto. Serán más rápidos, posibilitando frecuencias de paso de tan solo dos minutos, y contarán con sistemas de frenado que asegurarán un notable ahorro energético para la red autonómica.