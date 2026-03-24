Sanidad incluye la huelga médica en el Consejo Interterritorial tras la petición de varias CCAA

El Ministerio de Sanidad llevará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para este viernes 27 de marzo, el análisis de la huelga de facultativos. Según el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press, la reunión incorporará en sus primeros puntos la situación de los paros, después de que varias comunidades autónomas solicitaran su inclusión.

En concreto, Andalucía, País Vasco, Madrid, Baleares y Extremadura trasladaron por escrito a la ministra de Sanidad, Mónica García, la necesidad de abordar esta cuestión para conocer el impacto de la huelga, tanto en la asistencia sanitaria como en el funcionamiento de los servicios de salud. Las movilizaciones, con jornadas de paro en febrero y marzo, han obligado a suspender miles de consultas en toda España.

El Gobierno condiciona el pleno extraordinario

Desde el Ministerio de Sanidad señalan que el desarrollo del encuentro de este viernes será determinante para los siguientes pasos. En este sentido, fuentes del departamento indican que, "en función de lo que ocurra", se decidirá si se mantiene o no el Consejo Interterritorial extraordinario convocado para el próximo 9 de abril, previsto inicialmente para abordar de forma monográfica la huelga.

De forma paralela, el Ministerio y el Comité de Huelga médico tienen prevista una reunión este jueves a las 16:00, con la mediación del Foro de la Profesión Médica. Desde el comité sostienen que la propuesta trasladada por Sanidad "no incorpora ningún contenido nuevo" respecto al borrador del pasado 11 de diciembre. No obstante, han confirmado que acudirán "en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real".

Por su parte, fuentes de Sanidad confían en que este encuentro permita avanzar en la negociación y han señalado que esperan que sirva para "reconducir el proceso hacia un diálogo efectivo, centrado en los ámbitos donde sí es posible alcanzar acuerdos".

Un pleno con amplio contenido normativo

Más allá del conflicto laboral, el pleno ordinario del CISNS incluirá distintos proyectos normativos. Entre ellos, los anteproyectos de ley de organizaciones de pacientes y de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, con los que el Gobierno pretende reforzar la participación de los pacientes y la transparencia del sistema.

Asimismo, se abordarán dos reales decretos de carácter técnico. Uno de ellos refuerza los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y ajusta el marco de la medicina nuclear, mientras que el otro aprueba los nuevos estatutos de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos para actualizar su gobernanza y funciones.

En el ámbito asistencial, también se someterán a aprobación los indicadores de seguimiento del Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería y el documento 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos. A ello se suma la actualización de herramientas como el Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, un documento de consenso sobre enfermedad renal crónica o el refuerzo de las unidades de aislamiento de alto nivel, además del registro de enfermedades raras.

Fondos, estrategias e informes en la reunión

El orden del día incluye igualmente acuerdos de reparto de fondos a las comunidades autónomas para la atención a refugiados y para la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, junto con la actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en personas mayores.

Antes del turno de ruegos y preguntas, se informará sobre distintas iniciativas, entre ellas el informe anual de violencia en la infancia, el impacto laboral del cáncer, la situación de la poliomielitis, la huella de carbono sanitaria o la actividad en Atención Primaria.

Entre los documentos que se presentarán destaca la Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, que busca aumentar donantes y trasplantes manteniendo la calidad y la equidad, así como un informe sobre los avances de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud.