Así es la nueva Ley de Caza de Madrid: licencias digitales y multas de hasta 80.000 euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al proyecto de Ley de Caza y Pesca, una norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende modernizar el sector, reforzar la protección del medio ambiente y mejorar el control de las especies.

El texto, aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria celebrada en Morata de Tajuña, será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. La previsión es que entre en vigor a lo largo de este mismo año.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que "esta es la primera ley para el sector en la historia de la Comunidad de Madrid. Va a impulsar al sector, va a servir de apoyo y control de la buena salud de los ecosistemas, del control poblacional y de los daños a la agricultura que, además, provocaban accidentes de tráfico o, por ejemplo, transmitían enfermedades a las ganaderías", ha explicado la dirigente regional.

Principales novedades

Entre las principales novedades, la ley fija por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza. En el caso de la caza menor, se permitirá desde 50 hectáreas siempre que exista una justificación técnica.

En materia de pesca, la regulación se simplifica y las aguas se clasificarán en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, se presta especial atención a especies como la trucha en los ríos, así como a otras de interés para los pescadores en embalses, como la carpa o el lucio.

Uno de los puntos clave del proyecto es la creación de los Planes de Control Poblacional. Esta herramienta permitirá a los ayuntamientos actuar sobre especies como el jabalí o el conejo fuera de los periodos habituales de caza, con el objetivo de prevenir daños, especialmente en el campo.

En el ámbito de la seguridad, la norma amplía la distancia mínima de caza respecto a núcleos de población, que pasa de 100 a 150 metros.

Licencias digitales y multas

La futura ley también apuesta por la digitalización del sector. Se implantarán licencias digitales y se impulsarán los trámites electrónicos, lo que facilitará la gestión administrativa y el seguimiento de la actividad.

Además, se actualiza el régimen sancionador. Las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.

La norma ha sido elaborada tras un amplio proceso de participación y ha contado con informes técnicos en materias como impacto ambiental, cambio climático, salud pública o igualdad.

Con esta ley, el Gobierno regional pretende unificar en un solo marco legal la regulación de la caza y la pesca, dos actividades que considera clave para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

Actualmente, cerca del 69% del territorio madrileño —unas 576.000 hectáreas— es terreno cinegético, con alrededor de 50.000 licencias de caza en vigor. En cuanto a la pesca, la región cuenta con unas 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros.