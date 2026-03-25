Ayuso estalla por el boicot sanchista a Shakira: "Están a hacer el mal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que la carta remitida ayer martes por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al Ayuntamiento de Madrid —en la que pedía frenar los conciertos anunciados por Shakira en Madrid— es el resultado de la "orden sanchista" que existe para "ir contra Madrid".

"Agradecemos a Shakira y su equipo que vengan a Madrid y vamos a poner todo de nuestra parte para que todo lo que organicen sea un completo éxito", ha defendido la presidenta para diferenciarse de la actitud del delegado.

Para Ayuso, el papel de Martín responde únicamente a tal objetivo, por lo que no espera de él una actitud distinta. En ese sentido, ha afirmado que no se le verá "hacer el bien en ningún momento". "Y ahí está la misión: acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid y para eso lo que necesitan es acabar con todo lo que funciona en esta región, están a hacer el mal", ha señalado.

La líder madrileña ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya "entrado al choque con todo" y que, especialmente en esta región, necesite que "nada funcione". En este sentido, ha advertido de que "no van a dudar en intentar boicotear todo aquello que nos viene bien", como inversiones, proyectos e incluso eventos del tipo deportivos y culturales, como la Fórmula 1 o la construcción del 'Estadio Shakira' en Villaverde.

"Lo que necesitan apagar es nuestra luz, utilizan el pretexto de la seguridad para que todo sea posible, cuando la inseguridad es la que provocan ellos mismos, a través del descontrol masivo de las regulaciones, de los narcopisos, de las ocupaciones, de los machetazos, las reyertas", ha añadido.

Según Ayuso, es precisamente ahí —"cuando hay problemas de armas blancas"— cuando los españoles no ven a un Gobierno central que se "preocupe". "Pero cuando hay algo que funciona, siempre meten el señuelo miedo de la seguridad, cuando lo que tienen que hacer ellos es poner medios y no sembrar sospechas. Lo hacen siempre que pueden", ha considerado. Una dinámica que Ayuso ha definido como el "manual de Sánchez".