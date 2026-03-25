Cibeles refuerza con 4,4 millones su respaldo a los proyectos de natalidad y apoyo a familias

El Ayuntamiento de Madrid financiará con 4,4 millones de euros proyectos de fomento de la natalidad y conciliación y otros dirigidos a familias, infancia y adolescencia impulsados por entidades sociales. Según ha anunciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, esta convocatoria pública de subvenciones supone un 16% más respecto al presupuesto anterior.

En un acto municipal con motivo del Día Internacional de la Vida celebrado este miércoles, Fernández ha destacado que el equipo de Gobierno cumple así con el compromiso de reforzar estas ayudas adquirido en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación de la Ciudad de Madrid 2024-2029.

El objetivo de la línea de subvenciones, que se otorgará mediante un proceso de concurrencia competitiva, es apoyar a entidades sin ánimo de lucro de Madrid para que puedan desarrollar iniciativas que complementen las actuaciones que realiza el Consistorio en materia de natalidad o atención a familias.

La principal novedad es que esta convocatoria no será anual, sino bienal, comprendiendo los ejercicios 2026 y 2027. De acuerdo con el Ayuntamiento, esto permitirá que las entidades "presenten proyectos ambiciosos con un impacto positivo sostenido en el tiempo".

Plazo máximo de ejecución de los proyectos: dos años

En 2025, la convocatoria tuvo una dotación presupuestaria de 1,9 millones de euros, con los que se financiaron 55 proyectos. La nueva convocatoria se reforzará con 600.000 euros adicionales para el total de los dos ejercicios al añadir 300.000 euros más en cada una de las anualidades.

Concretamente, se destinarán 2,8 millones de euros a proyectos que incentiven la natalidad, con acciones que favorezcan la maternidad y paternidad a través de la información, el asesoramiento, la atención individualizada, el acompañamiento y la puesta en marcha de medidas que faciliten a las familias la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

Por otra parte, se asignarán 1,6 millones de euros a actividades preventivas y de apoyo psicosocial que contribuyan al desarrollo integral de menores y sus familias que se encuentren en situación de exclusión social, siempre dentro de las competencias municipales.

El Ayuntamiento ha informado de que el plazo máximo de ejecución de los proyectos subvencionados será de dos años, comprendidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Aquellas asociaciones de carácter social que estén interesadas en participar podrán presentar su solicitud en un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El plan cuenta con 1.275 millones de euros de presupuesto y gran parte de las 50 medidas que contempla ya están en marcha. Entre ellas, sobresalen la concesión de ayudas directas por nacimiento o adopción de 500, 750 y 1.000 euros; la construcción de nuevas escuelas infantiles; el aumento del presupuesto de la Beca Infantil Plus, que alcanzó los 5,1 millones de euros en el curso 2025-2026, o la apertura del octavo Centro de Apoyo a las Familias (CAF 8).