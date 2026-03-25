Corte en la Línea 10 de Metro por las obras del Bernabéu: fechas y rutas alternativas

A partir del próximo 28 de marzo, la Línea 10 del Metro de Madrid sufrirá un corte parcial entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco debido a las obras de renovación integral de la estación Santiago Bernabéu.

Esta suspensión temporal, que se prolongará hasta finales de 2026, afectará a miles de viajeros diarios y modificará las rutinas de desplazamiento en uno de los tramos más transitados de la red.

Renovación integral de Santiago Bernabéu

El proyecto de modernización busca adaptar la estación a las necesidades actuales de movilidad y mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las mejoras previstas se incluyen 12 nuevos ascensores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y la ampliación del vestíbulo, lo que permitirá absorber de manera más eficiente los flujos de pasajeros durante jornadas de alta afluencia, como partidos de fútbol o eventos culturales. La estación pasará de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados, convirtiéndose en una de las más avanzadas de la red.

La inversión total de esta actuación asciende a 66 millones de euros y se espera que la estación renovada entre en servicio a principios de 2027.

Corte y alternativas de transporte

Para minimizar el impacto del corte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha puesto en marcha un completo plan de movilidad. La línea de autobuses sustitutiva S10 conectará Plaza de Castilla con Nuevos Ministerios, realizando paradas en Santiago Bernabéu, Cuzco y puntos estratégicos a lo largo del Paseo de la Castellana. El servicio contará con hasta 15 autobuses en hora punta y frecuencias de 2 a 3 minutos en días laborables, ampliándose a intervalos de 3 a 8 minutos durante la noche y fines de semana.

Los horarios de la línea S10 son:

Primera salida: 06:05 h desde Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios

Última salida: 01:47 h desde Plaza de Castilla y 02:04 h desde Nuevos Ministerios

Además del servicio S10, los usuarios podrán utilizar las líneas regulares 27 y 147 de la EMT, así como las líneas de Cercanías Renfe C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Las líneas de metro 1 y 9 también verán reforzada su frecuencia para ofrecer alternativas viables a los desplazamientos habituales por el norte y centro de Madrid.

Recomendaciones a los viajeros

El Consorcio recomienda a los pasajeros planificar sus rutas con antelación, prever tiempos de viaje más largos y utilizar las líneas reforzadas de metro o el servicio sustitutivo de autobuses. Para aquellos que deseen caminar, la distancia entre Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu es de aproximadamente 900 metros (11 minutos), mientras que entre Santiago Bernabéu y Cuzco son 500 metros (6 minutos).

Las obras forman parte de un plan estratégico de modernización de la red, con el objetivo de ofrecer mayor accesibilidad, fluidez en los desplazamientos y mejores servicios a los ciudadanos.