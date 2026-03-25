Desaparece un paquete de 70 kilos con 35 placas de víctimas del nazismo enviadas a Madrid

Un total de 35 placas conmemorativas del proyecto Stolpersteine, los adoquines que recuerdan a víctimas del nazismo, se encuentran en paradero desconocido tras extraviarse durante su envío desde Alemania a Madrid.

Según ha explicado a Europa Press uno de los colaboradores de la iniciativa en la capital, el paquete, de unos 70 kilos de peso, debía haber llegado a su domicilio, pero no fue entregado. "Son paquetes muy pesados, cada piedra pesa unos dos kilos, y aun así se han extraviado", ha señalado.

Tras detectarse un error en la dirección —que fue corregido al día siguiente—, el estado del paquete fue cambiando durante varios días sin que se produjera la entrega. "Aparecía como pendiente de entrega, luego como que no había salido a reparto y finalmente como entregado, cuando no habíamos recibido nada", ha relatado.

Ante esta situación, los responsables del pedido interpusieron varias reclamaciones sin obtener respuesta. Días después, el estado volvió a modificarse, indicando que el envío estaba siendo devuelto a Alemania. "No entendemos por qué se devuelve a origen sin haber pasado por nuestro domicilio ni aclarar qué ha ocurrido".

El pedido incluía las 35 placas previstas para instalar en Madrid en 2026, entre ellas las siete que iban a colocarse el próximo 28 de abril en Vallecas. "Hay familias que están esperando ese día, es muy importante para ellas, y ahora mismo no sabemos si vamos a tener las piedras", lamenta el colaborador.

Los organizadores ya han contactado con el equipo alemán responsable del proyecto para tratar de localizar el envío o, en su defecto, fabricar nuevas piezas a tiempo. "Nuestro mayor miedo es que se hayan perdido definitivamente", ha añadido.

Actualmente, en Madrid se han instalado 112 de estas placas y las previstas en Vallecas serían las primeras en este distrito. Su colocación cuenta con el visto bueno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo.

El proyecto Stolpersteine —término alemán que puede traducirse como "piedras en el camino"— fue creado en 1997 en el barrio berlinés de Kreuzberg por Gunter Demnig. Su objetivo es recordar a las víctimas del Holocausto mediante la instalación de pequeños adoquines en el espacio público.

Cada pieza es un bloque de cemento de 96 x 96 x 100 milímetros, coronado por una placa de bronce donde figuran el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos de la persona homenajeada. Se colocan frente al último domicilio conocido de quienes fueron deportados a campos de concentración nazis.