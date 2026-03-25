El Botánico se cubre de tulipanes: el espectáculo floral que alcanza su mejor momento esta semana

El Real Jardín Botánico-CSIC, situado en la plaza de Murillo, vuelve a convertirse en uno de los escenarios más visitados de la primavera en Madrid con la floración anual de sus tulipanes, un fenómeno que solo puede disfrutarse durante unas semanas. Según las previsiones de los expertos del jardín, la mayoría de las flores alcanzará su máximo esplendor a lo largo de esta semana, coincidiendo con la cercanía de la Semana Santa.

La floración de los tulipanes es uno de los momentos más esperados de la temporada en el Real Jardín Botánico. Para preparar este espectáculo natural, el personal de la Unidad de Jardín y Arbolado del RJB-CSIC plantó el pasado mes de diciembre un total de 23.000 bulbos, con el objetivo de llenar de color los primeros días de la primavera.

Entre las variedades que pueden observarse se encuentran tulipanes de tonos blancos como Royal Virgin, así como otras especies como National Velvet o Hugs and Kisses, que aportan una amplia gama cromática a las zonas de plantación.

Los responsables del jardín han señalado que las condiciones meteorológicas de estas semanas favorecen una apertura progresiva de las flores, por lo que se espera que los próximos días concentren el momento de mayor intensidad visual del conjunto floral.

Narcisos, jacintos y nazarenos completan el paisaje

Aunque los tulipanes concentran gran parte del interés, no son las únicas especies que pueden contemplarse en el recinto durante estas fechas. Otras plantas bulbosas como narcisos, jacintos y nazarenos también florecen en esta época, contribuyendo a crear un paisaje primaveral que atrae cada año a visitantes y aficionados a la botánica.

El periodo de floración de estas especies es limitado y depende en gran medida de factores climáticos, por lo que la primavera es el momento clave para recorrer los senderos del jardín y observar la evolución de estas plantas en su entorno natural.

Durante los meses de marzo y abril, el Real Jardín Botánico-CSIC mantiene un horario ampliado para facilitar las visitas. En marzo permanece abierto de 10:00 a 19:00 horas, mientras que en abril el horario se extiende hasta las 20:00 horas.