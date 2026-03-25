El Gobierno no frena a Shakira: anuncia tres conciertos más en el 'Estadio Shakira'

Como era previsible, Shakira ha anunciado este miércoles que protagonizará tres nuevos conciertos más en la capital, donde ya suma un total de nueve fechas. La colombiana se instalará en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, como parte de su residencia europea por la gira Las mujeres ya no lloran.

Las nuevas actuaciones anunciadas hoy se celebrarán los días 2, 3 y 4 de octubre. Estas fechas se suman a los conciertos ya previstos para las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Precisamente ha sido este miércoles cuando ha comenzado la preventa de Santander Smusic. A las 10:00 horas se han desbloqueado las primeras para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre; a las 10:30 horas ha sido el turno de las fechas del 2, 3 y 4 de octubre; y a las 12:00 horas del correspondiente a los días 18, 19 y 20 de septiembre.

El mismo sistema por tramos se aplicará también en la preventa de Live Nation, prevista para mañana jueves 26 de marzo, con idéntica distribución horaria y segmentación por bloques de fechas.

En cuanto a la venta general, será el 27 de marzo y mantendrá igualmente el mismo formato escalonado: tres tramos por cada grupo de tres fechas anunciadas.

Durante la residencia de nueve días de Shakira en la capital, el Iberdrola Music pasará a denominarse Macondo Park. Será en este espacio donde se construya el efímero 'Estadio Shakira', un recinto de 40 hectáreas con capacidad para 50.000 personas que se levantará únicamente para albergar sus espectáculos.

Desde el anuncio de la construcción, la Delegación del Gobierno en Madrid ha tratado de paralizarla. Fue este martes cuando Francisco Martín remitió una carta a José Luis Martínez-Almeida y a Isabel Díaz Ayuso en la que instaba a ambas administraciones a no autorizar eventos en dicho espacio.