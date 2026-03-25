Gigante despliegue: más de 100 sanitarios para extraer nueve órganos a un donante en La Princesa

La Comunidad de Madrid ha movilizado a más de 100 profesionales para la extracción de nueve órganos sólidos y tejidos de un donante fallecido en el Hospital Público de La Princesa.

El dispositivo se inició con la detección de un posible donante por presentar lesiones incompatibles con la vida. Tras la evolución a muerte encefálica y la obtención del consentimiento familiar, se activó la coordinación entre la Oficina Regional de Trasplantes, el Summa 112 y la Organización Nacional de Trasplantes.

Los coordinadores de trasplantes del Hospital de La Princesa, un médico y una enfermera, organizaron la intervención en quirófano con un equipo compuesto por cinco facultativos (tres urólogos, un anestesista y un oftalmólogo), además de un celador y un técnico en cuidados auxiliares.

En paralelo, participaron especialistas de distintas áreas hospitalarias en el mantenimiento y validación del donante y de los órganos. Entre ellos, profesionales de Microbiología, Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Intensiva, Neurología y Neurofisiología Clínica.

Por su parte, el Summa 112 desempeñó un papel clave en la logística del operativo. Este servicio se encargó de trasladar a más de nueve profesionales procedentes de hospitales públicos de la región y también facilitó la llegada al Hospital de La Princesa de tres miembros de un equipo desplazado desde Alemania, movilizado por la ONT.

En total, las unidades móviles de trasplantes realizaron 10 desplazamientos, en los que participaron tres sanitarios del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y dos técnicos conductores en emergencias extrahospitalarias en cada trayecto.

Además del transporte de personal, el operativo incluyó el traslado de neveras especializadas para la conservación de los órganos y material fungible.

Coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Trasplante, que tiene lugar el último miércoles de marzo, la Comunidad de Madrid ha destacado que la aceptación de la donación por parte de las familias ha aumentado un 9% en 2025.