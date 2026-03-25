La exposición que rompió récords en París y Nueva York llega a Madrid

El arte se hace ligero y flotante: Euphoria–Art is in the Air llega a Madrid después de triunfar en ciudades como Nueva York, Londres, París, Roma y Barcelona, con más de 7 millones de espectadores que ya han vivido la experiencia.

La exposición, organizada por el Balloon Museum, abrirá sus puertas el 28 de marzo y permanecerá hasta el 6 de septiembre, ofreciendo un recorrido de 14 instalaciones de gran formato en el Escenario Puerta del Ángel, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo. Las entradas tienen un precio general de 26 euros por adulto.

Lo que hace única a esta muestra es su carácter interactivo: casi todas las obras son inflables, y los visitantes pueden tocarlas, moverlas o recorrerlas, recreando la sensación de jugar con globos y convirtiéndose en parte activa del arte.

Cada instalación, diseñada por artistas contemporáneos de renombre como Philippe Parreno, A. A. Murakami, Martin Creed, Karina Smigla-Bobinski, Rafael Lozano-Hemmer o Hyperstudio, utiliza materiales inflables, luces, colores, sonido y sensores de movimiento para generar experiencias sensoriales que van más allá del tacto.

La palabra Euphoria, explican desde el museo, refleja la esencia de la propuesta: sus tres últimas letras evocan el aire, el elemento que da vida a todas las obras. Cada sala ofrece una perspectiva distinta, combinando geometría, luz y sonido con la interacción del público, creando un espacio donde el arte, la cultura y el espectáculo se funden.

Desde su nacimiento en 2021, el Balloon Museum se ha consolidado como un referente internacional del arte contemporáneo inmersivo, demostrando que la creatividad puede elevarse… y flotar.