Las obras en Atocha obligan a recortar la línea C-5 de Cercanías durante diez días

La circulación de la línea C-5 de Cercanías Madrid sufrirá cambios relevantes entre el 28 de marzo y el 6 de abril. Durante ese periodo, los trenes no completarán su recorrido habitual y tendrán como punto de inicio y final la estación de Atocha, tal y como ha comunicado Renfe.

Esta alteración responde a los trabajos que Adif está desarrollando en Atocha Cercanías, centrados en aumentar la capacidad de la infraestructura. Según la operadora, estas actuaciones beneficiarán especialmente a las líneas C-3 y C-4.

Como consecuencia, los trenes que parten de Móstoles-El Soto y de Humanes/Fuenlabrada quedarán limitados a Atocha. Los viajeros que necesiten continuar más allá deberán cambiar de tren dentro de la propia línea C-5 en esa estación.

Renfe ha explicado que la intervención se ha programado coincidiendo con la Semana Santa con el objetivo de reducir el impacto sobre los usuarios, ya que, según indica, "se prevé una menor afluencia de viajeros".

Restricciones puntuales en otras líneas

Además, el 29 de marzo se registrarán incidencias en otras líneas de la red. En concreto, los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 que circulan desde Guadalajara y Alcalá de Henares hacia Atocha no realizarán parada en Santa Eugenia ni en Vallecas hasta las 8:15 horas.

Para los viajeros con destino a estas estaciones, la alternativa pasa por bajarse en El Pozo y tomar allí un tren en sentido contrario, dirección Alcalá o Guadalajara, donde sí están previstas dichas paradas.

La compañía ferroviaria está difundiendo esta información a través de los sistemas habituales, como la megafonía en estaciones y trenes, la cartelería, sus perfiles en la red social X y su canal de WhatsApp.