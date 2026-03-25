Madrid reconocerá al concebido no nacido para otorgar el título de familia numerosa desde la semana 12

La Comunidad de Madrid incluirá al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos de reconocer la condición de familia numerosa desde la semana 12 de gestación, según recoge el anteproyecto de ley publicado en el Portal de Transparencia para su tramitación.

Como ya anunció el pasado septiembre la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el anteproyecto establece que las familias podrán obtener un certificado de familia asimilada a familia numerosa mediante un procedimiento telemático. Este documento tendrá validez desde su expedición hasta los tres meses posteriores a la fecha prevista de parto. Además, en situaciones de gestación múltiple, se computará a cada uno de los concebidos no nacidos.

En cuanto a otros beneficios y ayudas, el texto no fija con carácter general una semana mínima de gestación para poder acceder a ellos.

La norma recoge que, como criterio general, el concebido será considerado como nacido cuando esta asimilación suponga un mayor beneficio para la unidad familiar. Este principio se aplicará en distintas ayudas cuya concesión depende de la renta familiar.

Entre ellas se incluyen becas para Bachillerato, ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, becas de comedor escolar o el alquiler joven.

También se contempla la extensión de este criterio a beneficios fiscales. En concreto, se aplicará en la deducción en el IRPF por gastos escolares, en la exención de tasas y en otras bonificaciones relacionadas con la adquisición de viviendas de segunda mano.

En el caso de la compra de vivienda habitual, las familias asimiladas a familia numerosa podrán acceder a los beneficios fiscales sin necesidad de disponer previamente del título.

Desde el Ejecutivo madrileño han señalado que esta medida convierte a la región en la primera comunidad autónoma en aplicar "este reconocimiento con carácter general". Según indican, Galicia cuenta con una normativa similar, aunque limitada a familias numerosas.

Una vez aprobada, la previsión del Gobierno regional es que la norma entre en vigor entre finales de abril y principios de mayo. A partir de ese momento, las mujeres embarazadas podrán solicitar estas ayudas acreditando su situación mediante un informe médico.

El anteproyecto contempla también que las entidades locales puedan aplicar esta asimilación en los procedimientos de su competencia, dentro de su autonomía. En estos casos, cada administración municipal determinará cómo se extiende el disfrute anticipado de beneficios.

Asimismo, se prevé que este reconocimiento pueda aplicarse en situaciones de tutela, acogimiento o adopción de menores.

En el ámbito tributario, las familias asimiladas podrán beneficiarse de las ventajas previstas para familias numerosas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.