Qué cambia con la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar en Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado en su Consejo de Gobierno de este miércoles el proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar para introducir nuevas medidas fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el objetivo de facilitar el relevo generacional y asegurar la continuidad de los negocios. La norma será ahora remitida a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.

Según ha anunciado en rueda de prensa la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales novedades del texto es el incremento de la reducción de la base imponible en los casos de transmisión de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones sociales. Esta reducción pasa del 95% al 99%, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Entre ellas, el nuevo titular deberá mantener los bienes en su patrimonio y continuar con la actividad económica durante los cinco años siguientes a la adquisición, ya sea por herencia o por donación.

Además, la nueva regulación amplía el grupo de personas que pueden acogerse a estas ventajas fiscales respecto a la normativa estatal. Además de descendientes y cónyuges, se incorporan también hermanos, tíos, sobrinos y primos.

Además, también se incluyen aquellos empleados que lleven toda la vida trabajando con la familia. Como requisito, deberán tener al menos diez años de antigüedad en la empresa y haber desempeñado funciones de dirección durante los últimos cuatro años. "Muchas veces a estas personas no se les reconocen dentro de la unidad familiar y son parte de la casa", ha elogiado la presidenta.

El proyecto también introduce una simplificación de las condiciones exigidas para acceder a estos incentivos fiscales. Entre las modificaciones, se eliminan requisitos como la edad mínima de 65 años del donante o la obligación de que la actividad empresarial sea su principal fuente de renta.

Según las estimaciones recogidas en la propia presentación del proyecto, estas medidas podrían beneficiar cada año a unos 1.500 contribuyentes en la CAM, con un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros anuales.

La previsión es que la ley pueda recibir su aprobación definitiva a mediados de año y que entre en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).