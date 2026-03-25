Visitas gratuitas a las entrañas del Fernán Gómez por el Día Mundial del Teatro

El Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa conmemora el Día Mundial del Teatro con dos jornadas de actividades abiertas al público que incluyen lecturas comentadas, visitas escénicas, conciertos pedagógicos y encuentros con el elenco. Las propuestas se desarrollarán los días 26 y 27 de marzo en distintos espacios del centro cultural gestionado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

La programación comenzará el jueves 26 de marzo con la lectura comentada Chéjov, el dramaturgo ecologista, moderada por el colectivo La Otra Arcadia, formado por Ana Contreras y Raúl Losánez. Durante la sesión se leerán y comentarán textos de Antón Chéjov, José María Gabriel y Galán y otros autores que abordaron en sus obras la relación con el mundo rural y la preocupación por la desaparición de los bosques.

La lectura se celebrará entre 16:30 y 19:30 horas y contará con la participación de actores de las obras 1984 y El jardín de los cerezos, actualmente en cartel en el teatro.

El viernes 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, tendrá lugar el ‘Paseo escénico por El jardín de los cerezos’, una visita guiada que permitirá conocer desde dentro la escenografía del montaje. El recorrido estará dirigido por el director y co-escenógrafo Juan Carlos Pérez de la Fuente, junto al co-escenógrafo Isi Ponce y el ayudante de dirección Abel Ferris. Durante la actividad, los asistentes podrán acceder al escenario y conocer elementos del vestuario, el atrezo y la maqueta del montaje. Las visitas se realizarán en grupos reducidos entre 16:30 y 18:00 horas.

Ese mismo día se celebrará el concierto-taller pedagógico La desaparición de las luciérnagas, a cargo del grupo El Naán, en la Sala Polivalente. La propuesta combina música y poesía con instrumentos tradicionales como vasijas de barro, rabeles o semillas, en un formato que explora la tradición cultural vinculada al mundo rural.

La jornada concluirá con un encuentro con el público tras la representación de la obra 1984 en la Sala Jardiel Poncela, donde los asistentes podrán dialogar con el elenco y conocer detalles del proceso creativo de la obra.