1.500 agentes y 250 sanitarios: el gran despliegue de seguridad y emergencias para la Semana Santa madrileña

Un refuerzo de 1.500 policías municipales y de al menos 250 sanitarios de Samur-Protección Civil conformarán el dispositivo especial de seguridad y emergencias para Semana Santa establecido por el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha informado sobre este despliegue, el cual comenzará mañana, Viernes de Dolores, y se extenderá hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Asimismo, se desarrollará especialmente en el distrito de Centro, donde se celebrarán la mayoría de las procesiones y demás eventos religiosos. Habrá también un incremento de incidencia los fines de semana y festivos, cuando se espera una mayor afluencia de personas.

El operativo de Policía Municipal estará a cargo principalmente de los agentes de las Comisarías de Centro Norte y de Centro Sur (tanto uniformados como de paisano) y se reforzará con los agentes de la Comisaría Central de Seguridad, con los de la Sección de Apoyo Aéreo (drones) y con los del Escuadrón de Caballería.

Su objetivo será mantener la seguridad ciudadana en las zonas históricas, culturales, religiosas y comerciales más representativas, además de la seguridad vial y controlar la contaminación acústica y los locales de hostelería y ocio nocturno.

Si se detectaran problemas importantes que pudieran afectar a la movilidad peatonal, los responsables de Policía Municipal valorarían la instalación de filtros y controles de acceso a determinadas vías y calles, la implantación de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que puedan verse especialmente afectadas o, incluso, su cierre temporal.

De igual modo, se estará en contacto con los responsables de los servicios de Metro y de Renfe de la Puerta del Sol en caso de que sea necesario interrumpir el servicio en algún momento.

Por su parte, Samur-Protección Civil desplegará a sus sanitarios en las principales procesiones de la ciudad, con especial refuerzo el Jueves y Viernes Santo principalmente en la Puerta del Sol y la calle Mayor.

El dispositivo dispondrá de un total de 23 ambulancias tanto de soporte vital básico como avanzada, junto a 17 unidades de prevención y reacción (UPR), con al menos 60 efectivos de Protección Civil desplazándose tanto a pie (los llamados ECO) como en moto (Halcones), así como vehículos de intervención rápida (VIR) y de apoyo logístico (Fénix) y refuerzos en la central de comunicaciones los días de mayor afluencia prevista.

La Puerta del Sol repite como eje procesional

Por tercer año consecutivo, la Puerta del Sol volverá a convertirse en el lugar de paso de la mayor parte de las procesiones del distrito de Centro. A su vez, será la segunda vez que se habilite un patio de butacas, con 600 sillas (el doble del año pasado, con plazas reservadas para personas con movilidad reducida y sillas de ruedas).

Dicha zona se ubicará frente a la fachada de la Real Casa de Correos, con acceso libre hasta completar el aforo y con entrada y salida única por la calle de Carretas. Personal del consistorio controlará el acceso y aforo, con apoyo en materia de seguridad por parte de agentes de la Policía Municipal.

Igualmente, el operativo de seguridad y emergencias prestará servicio a la programación de Semana Santa organizada en otros distritos de la capital, como Puente de Vallecas, Salamanca, Barajas, Carabanchel, Retiro o Latina.

Otra de las medidas del Ayuntamiento será la restricción al tráfico de vehículos pesados a partir de este domingo y hasta el 4 de abril en los distintos barrios del distrito de Centro, algo que se lleva a cabo ante la previsión de acumulaciones de personas.

Así, se prohibirá la circulación a los vehículos de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada destinados al transporte de mercancías y personas, con las excepciones de autobuses de EMT Madrid y transporte turístico con concesión, autobuses interurbanos de línea regular con inicio o final de trayecto en este perímetro y unidades móviles audiovisuales.