Adiós al aparcar gratis en Madrid: el parquímetro llega a estos 22 nuevos barrios

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes, con los votos a favor del Partido Popular, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. El texto definitivo blinda la estrategia Madrid 360 y supone una transformación radical del mapa de estacionamiento de la capital, que sumará 60.000 nuevas plazas reguladas y permitirá, por primera vez, la activación de los parquímetros durante los domingos y festivos en las zonas de mayor presión comercial y turística.

La expansión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) es el eje central de la normativa. El sistema se extenderá de forma gradual a 22 barrios de siete distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal y, como gran novedad, Puente de Vallecas.

Finalmente, el distrito de Moratalaz ha quedado excluido de la regulación tras las consultas realizadas a los vecinos y la Junta de Distrito. Según el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el SER no es solo un sistema de recaudación, sino "el principal instrumento para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda".

Además, la ordenanza introduce la posibilidad de que la Junta de Gobierno acuerde horarios extendidos más allá de las 21:00 horas de lunes a viernes y de las 15:00 horas los sábados. Esta medida se aplicará en barrios con alta actividad de ocio, deportiva o cultural, donde los residentes encuentran dificultades extremas para estacionar. La regulación podrá activarse también en domingos y festivos, equilibrando la rotación de vehículos visitantes con el derecho al aparcamiento de los empadronados.

Oxígeno temporal para los vehículos sin etiqueta

En un giro respecto al veto total previsto, el Consistorio ha autorizado de manera temporal la circulación de vehículos con clasificación ambiental A (sin distintivo) que estén empadronados en Madrid y al corriente del pago del IVTM. Estos turismos podrán seguir circulando por el término municipal y estacionar en su respectiva zona SER mientras Madrid siga cumpliendo los límites de la Directiva Europea de Calidad del Aire para el dióxido de nitrógeno (NO2). "Si se produjera el incumplimiento de los valores límite en cualquiera de las 24 estaciones de la red, se extinguirá el periodo transitorio de autorización", advierte el texto aprobado.