Detenido Serigne Mbaye por enfrentarse de forma violenta a la Policía

El dirigente de Podemos y exdiputado en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha sido detenido este jueves por la tarde en el distrito madrileño de Usera-Villaverde junto a otras seis personas por protagonizar una refriega con agentes de la Policía Nacional.

Mientras, los principales cargos de Podemos han exigido su inmediata puesta en libertad, han criticado que en el arresto se ha empleado un uso de la fuerza "injustificado" y lo han puesto como un ejemplo de "la violencia institucional, policial y racista".

Mbaye es integrante de la Ejecutiva Estatal de Podemos, donde ostenta la Secretaría de Antirracismo del partido 'morado' tras el último proceso congresual.

Los hechos se han producido sobre las 19:30 horas en el aparcamiento de un supermercado situado en la calle Antonio López, cuando agentes de la Policía han observado a dos personas merodeando de forma sospechosa entre unos coches.

En ese momento, los agentes han solicitado su identificación, si bien uno de ellos ha salido corriendo y gritando, tal y como han relatado a Europa Press fuentes policiales. Ante los gritos, un grupo de personas han salido a su encuentro.

Este grupo de hombres, entre los que se encuentra Serigne Mbaye, se han enfrentado de forma violenta a los policías, según estas mismas fuentes. Los agentes han tenido que reducirles y arrestar a un total de siete personas por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. El incidente ha dejado además un agente de Policía herido, en principio, con lesiones leves.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su condena en la red social X y ha exigido "la inmediata puesta en libertad" de Mbaye, un "militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

Basta de racismo, basta de violencia policial. Exigimos al gobierno que libere a @serignembaye y se investigue hasta el final lo ocurrido. pic.twitter.com/NG6lNvjl4T — Ione Belarra (@ionebelarra) March 26, 2026

Marlaska, el "máximo responsable de esta vergüenza"

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha remachado mientras que la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha denunciado que el arresto se ha producido a las puertas del domicilio de Mbaye "usando una violencia injustificada".

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"Exigimos su inmediata puesta en libertad y el fin de la violencia institucional y policial racista contra las personas racializadas. Serigne, siempre contigo", ha escrito en la red social X.

El coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha denunciado que esta detención es fruto de "redadas racistas" que son "inaceptables" y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el "máximo responsable de esta vergüenza".

La detención de @Serigne_Mbaye_ por parte de la policía a las puertas de su casa es extremadamente grave y exigimos al ministro Marlaska su puesta en libertad inmediata. Basta ya de hostigamiento, de redadas racistas y brutalidad policial. 🎥 @_PabloFdez_ pic.twitter.com/P2PzZFIpAp — Podemos (@PODEMOS) March 26, 2026

Más Madrid pide explicaciones a Interior

Por su parte, las diputadas de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi y Alda Recas, han pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el arresto de Mbaye por medio de una serie de preguntas parlamentarias.

Ambas exponen que la detención del exdiputado autonómico "se produce en un contexto reiteradamente denunciado por organizaciones sociales, colectivos antirracistas y organismos internacionales" relativo a la "persistencia de prácticas de perfilamiento racial, criminalización de personas racializadas y violencia institucional en actuaciones policiales".

"Lejos de tratarse de un hecho aislado, múltiples informes y testimonios vienen señalando que determinados operativos policiales, especialmente en barrios como Lavapiés, se dirigen de forma desproporcionada contra personas migrantes y racializadas, vulnerando derechos fundamentales y generando un clima de persecución y miedo", han argumentado.

En este caso recogen que se ha detenido a un reconocido defensor de derechos humanos y activista antirracista, para advertir que en España "no puede tolerarse ninguna forma de racismo institucional, ni actuaciones policiales basadas en criterios étnico-raciales". Por todo ello, exige a Interior cómo justifica esta detención y si reconoce que hay prácticas de racismo institucional.

A su vez, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado la liberación de Mbaye y ha exclamado que "basta de brutalidad policial". Por su parte, Movimiento Sumar ha reclamado explicaciones a la Delegación del Gobierno por la detención de Mbaye a través de un mensaje en su cuenta oficial de Bluesky.