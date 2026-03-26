El paraíso de los amantes del cómic y el manga vuelve esta semana al Matadero de Madrid

Madrid vuelve a convertirse en capital del cómic con la segunda edición de la Feria del Cómic de Madrid, que se celebra del 26 al 29 de marzo en Matadero Madrid, con una programación que reunirá a autores nacionales e internacionales, editoriales y actividades para todos los públicos.

Tras el éxito de su primera edición en 2025, el evento regresa con una propuesta ampliada que busca consolidarse como el gran punto de encuentro anual para amantes del cómic, el manga y la ilustración. Durante cuatro días, la plaza de Matadero se llenará de 36 casetas gestionadas por librerías especializadas, donde se podrán descubrir novedades editoriales, ediciones especiales y obras de autores consagrados y emergentes.

Además del espacio comercial, la feria contará con una amplia programación cultural que incluirá mesas redondas, entrevistas con autores, talleres, proyecciones de cine y emisiones de radio y podcasts en directo, creando un ambiente dinámico pensado tanto para expertos como para quienes se acercan por primera vez al noveno arte.

Un viaje por el cómic europeo y actividades para todos los públicos

La edición de 2026 gira en torno a un eje temático que propone un recorrido por las principales ciudades del cómic europeo, con Madrid como punto de encuentro final. Esta idea plantea el cómic como un viaje creativo y cultural que conecta estilos, tradiciones y nuevas voces del panorama internacional.

Organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid, con la colaboración de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la feria busca impulsar el sector editorial, dar visibilidad a las librerías especializadas y acercar el cómic a nuevos públicos.

La Feria del Cómic de Madrid podrá visitarse el jueves 26 de marzo de 16:00 a 20:00 horas, y del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 11:00 a 20:00 horas, convirtiéndose en uno de los planes culturales más destacados de la semana para familias, lectores y aficionados al cómic.