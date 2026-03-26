El plan perfecto para niños esta Semana Santa: así son los campamentos de Faunia

Faunia se suma a los planes de Semana Santa con novedades que fascinarán a pequeños y mayores: la presentación de Benni y Angie, la nueva pareja de cerdos hormigueros, crías de suricata y un joven pingüino rey llamado Popi se suma a la oferta educativa y lúdica del parque.

Benni, un macho de cerdo hormiguero procedente del Zoo de Longleat (Reino Unido), se ha unido a la hembra Angie en el hábitat de 'Sombras Silenciosas', formando así la nueva pareja dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas. Los visitantes podrán conocerlos de cerca y descubrir curiosidades sobre su comportamiento y alimentación.

Junto a ellos, Faunia estrena también a sus nuevas crías de suricata, pequeñas y juguetonas, que ya recorren sus espacios bajo la atenta mirada de sus padres. Además, el joven pingüino rey Popi, de siete meses, hace su debut público. El plumón marrón de Popi aún no ha mudado al característico pecho amarillo de los adultos, lo que permite a los visitantes observar esta fase única de su desarrollo. El nombre del pingüino rinde homenaje al biólogo marino Pablo García Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society.

Los asistentes podrán disfrutar de charlas educativas durante los fines de semana y días festivos, donde aprenderán sobre las amenazas que enfrentan estas especies, los programas de conservación que se desarrollan en Faunia y datos curiosos sobre su vida en el parque.

Faunia también organiza sus tradicionales campamentos de Semana Santa los días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, de 9:00 a 16:00 horas. Estos campamentos ofrecen experiencias inmersivas en la naturaleza, incluyendo rutas educativas, talleres y encuentros con algunas de las especies más sorprendentes del planeta, pensadas especialmente para niños y niñas.