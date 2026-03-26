¿Entra tu calle en el nuevo parquímetro? El mapa para ver las zonas SER en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos la herramienta cartográfica definitiva para navegar por la nueva realidad del aparcamiento en la capital. Tras la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el consistorio ha volcado en su Geoportal la delimitación exacta, calle a calle, de las 60.120 nuevas plazas que se integrarán en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), un despliegue que incrementa en un 36% la capacidad regulada actual de la ciudad.

La herramienta digital permite a los usuarios filtrar por distritos y barrios para identificar no solo las zonas de estacionamiento ya consolidadas, sino también las áreas de próxima implantación. El visor detalla la división entre plazas verdes (preferencia para residentes) y plazas azules (rotación), facilitando la transición a los vecinos de los 17 nuevos barrios que se incorporan al sistema.

El mapa interactivo refleja la llegada del parquímetro, por primera vez, a distritos como Puente de Vallecas (barrios de San Diego, Palomeras Bajas y Numancia) y la consolidación en Usera. La cartografía permite observar cómo el SER se expande hacia el exterior de la M-30, alcanzando puntos estratégicos de Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en que esta herramienta es fundamental para que el vecino sepa que el SER es "el principal instrumento para protegerle cuando hay una importante presión de la demanda".

Regulación en domingos y festivos

Una de las funcionalidades más consultadas en el mapa es la identificación de las áreas con horario extendido. La nueva normativa contempla la posibilidad de que, en zonas de alta afluencia comercial o turística, el parquímetro funcione más allá de las 21:00 horas y se active en domingos y festivos. Ahí, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido.

Además, el mapa integra la información relativa a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), recordando que los vehículos con etiqueta A empadronados en Madrid mantienen una autorización temporal para estacionar en su barrio mientras se cumplan los objetivos de calidad del aire.