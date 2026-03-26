Este es el barrio de Madrid que se ha librado del parquímetro gracias a los vecinos

El mapa del Servicio de Estacionamiento Regulado en Madrid tendrá un "agujero". A pesar de que el plan inicial del equipo de Gobierno muncipal incluía la regulación de uno de los barrios más míticos de la capital, el Consistorio informó la pasada semana de que tanto el concejal presidente del distrito como los vecinos habían solicitado que no se incluyera. "Nosotros somos un gobierno sensible a lo que nos dicen los ciudadanos", justificó entonces el Ayuntamiemto.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, justificó este cambio de rumbo apelando a la "capacidad de escucha" de su gabinete. "Allí donde se pide el estacionamiento regulado se hace una consulta vecinal, allí donde nosotros planteamos que se pueda hacer y sin embargo no hay un acuerdo ni un consenso y el concejal presidente nos indica que es mejor que no se haga, pues así actuamos", relató.

Se trata de Moratalaz. Y existen tres razones que han pesado en la balanza para que allí se mantenga el aparcamiento gratuito:

Falta de presión real: Los informes técnicos detectaron que, a diferencia de distritos como Usera o Puente de Vallecas, en Moratalaz no existe una "extraordinaria presión" de vehículos foráneos que justifique expulsar al coche no residente.

Perfil demográfico: Se trata de un distrito con una población muy envejecida . La implantación de aplicaciones móviles y parquímetros digitales suponía una barrera de accesibilidad para los vecinos de mayor edad.

Configuración urbana: El diseño del distrito, con amplias avenidas y zonas de aparcamiento ya configuradas, desaconsejaba añadir más trabas a la movilidad local.

"Si no hay un acuerdo ni un consenso y el concejal-presidente nos indica que es mejor que no se haga, pues así actuamos", ha defendido el regidor.

Por el contrario, el sistema se extenderá de forma gradual a 22 barrios de siete distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal y, como gran novedad, Puente de Vallecas.