"El Café Central cambia de lugar, pero no de esencia". El mítico local de jazz ha anunciado que no cerrará sus puertas, sino que se trasladará: tras despedirse de su actual ubicación en la plaza del Ángel, iniciará una nueva etapa apenas 24 horas después en el Ateneo de Madrid.

El comunicado llega meses después de que el propio club confirmara que debía abandonar su histórica sede al no lograr renovar el contrato de alquiler. Lo hacía tras "múltiples intentos" de negociación durante años. La dirección reconocía que la negativa de la propiedad hacía inviable la continuidad en el local. Fue entonces cuando pidieron ayuda a "público y empresarios" para reabrir.

Ahora, el Café ha asegurado que "no es un final, sino un tránsito". El 15 de abril tendrá lugar el último concierto en el espacio que ha acogido más de 14.000 actuaciones desde 1982. Pero lejos de bajar la persiana definitivamente, el club reabrirá al día siguiente en su nueva sede, donde se mantendrá "la magia del Café Central, preservando su esencia, resguardando su historia y dando continuidad a todo lo que ha sido construido noche a noche".

El traslado se plantea, además, como un acto simbólico abierto para todo el mundo. El mismo día 16, a las 17:00, el equipo ha organizado un recorrido entre ambos espacios bajo el nombre de Funeral y Resurrección de Jazz, inspirado en las marching bands de Nueva Orleans. La comitiva partirá desde la plaza del Ángel hasta la calle Santa Catalina para trasladar "entre todos, el espíritu del Café Central".

La programación en la nueva ubicación arrancará con nombres como Joshua Edelman, Jorge Pardo, Guillermo McGill, Cecilia Krull, Lluís Coloma, Sheila Blanco, Federico Lechner e Ignasi Terraza.