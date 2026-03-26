La "hipócrita" campaña de Más Madrid por la tasa de basuras: "Almeida te debe dinero, no dejes que se salga con la suya"

Más Madrid ha puesto en marcha una campaña para exigir al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que devuelva a los madrileños "hasta el último euro" tras la anulación de la tasa de basuras por el TSJM. "No dejes que se salga con la suya. Madrid merece que le devuelvan su dinero", entonan.

Bajo el lema "Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo", la formación liderada por Rita Maestre en el Ayuntamiento pide al Gobierno municipal que reintegre lo cobrado de un "tasazo ilegal" y "nulo de pleno derecho".

La campaña pivota sobre una página habilitada por el propio partido que abre subrayando que "más de 130.000 personas ya recurrieron y el Tribunal les ha dado la razón". Sin embargo, en esa misma parte añaden otro matiz: recomiendan reclamar el dinero "cuando la sentencia sea firme" para aumentar las probabilidades de recuperar algo.

La formación detalla también dos vías de actuación. Para quienes recurrieron en su momento, aseguran que pueden presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la Agencia Tributaria si su expediente no se ha resuelto o sigue en plazo. Para el resto —quienes no recurrieron o recibieron una desestimación hace más de dos meses— la vía pasa por solicitar la revocación del acto y la nulidad del cobro.

"En cualquier caso", la formación anima a todos los madrileños a "presionar a Almeida" a través de la firma de una petición. En dicha firma, se incluye un texto en el que se define la tasa como "injusta", "plagada de errores" y "una chapuza administrativa y legal".

"Una tasa mal calculada, que penaliza a los barrios del sur y este de nuestra ciudad, que además son los que menos se limpian. Una tasa que no tiene en cuenta ni los ingresos ni las personas que viven en cada casa", continúa Más Madrid.

La concejala de la formación Sara Ladra ha avanzado además que la recogida de firmas se extenderá a pie de calle y que el grupo municipal llevará esta reclamación a los Plenos. "En abril llevaremos esta exigencia a los Plenos de los 21 distritos de Madrid, porque esto es un asunto de todos los barrios", ha señalado.

"La hipocresía máxima"

Desde el Consistorio, sin embargo, restan recorrido a la ofensiva de la oposición y subrayan que el proceso sigue abierto. "No hay ninguna novedad, los recursos los están estudiando los servicios jurídicos", ha asegurado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Para Sanz, la campaña de Más Madrid es "la hipocresía máxima". "Estos señores nos han impuesto la tasa a todos los españoles a través de la obligación que el 'sanchazo' nos ha hecho incorporar a los ayuntamientos. Ahora se permiten el lujo de decir que estamos cobrando una tasa de basuras injusta. Pero oiga, que nos han obligado ustedes a todos los ayuntamientos. La izquierda ahora pretende hacer campaña cuando saben que son los únicos culpables de que haya ocurrido", ha zanjado.