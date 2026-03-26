La visita del Papa eleva la tensión entre el delegado del Gobierno y el Ayuntamiento: "Está muy necesitado"

El Ayuntamiento de Madrid asistirá a la reunión convocada por la Delegación del Gobierno para preparar el dispositivo de seguridad ante la próxima visita del papa León XIV.

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha confirmado este jueves la presencia del Consistorio en el encuentro, al tiempo que ha cuestionado la actitud del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al considerar que "este señor" está "muy necesitado de polémica".

A la cita estarían convocadas la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Conferencia Episcopal. Sin embargo, de las dos primeras, el delegado había lamentado no haber "recibido respuesta".

Si bien desde el Consistorio han asegurado que "por supuesto" acudirán a la reunión, Sanz ha insistido en que lo harán sin "buscar ninguna polémica" y con el único objetivo de que la visita "sea un absoluto éxito".

No obstante, la portavoz ha criticado que la actitud de Martín sea "estar buscando todos los días algún tipo de enfrentamiento con el Ayuntamiento o con la Comunidad". Fuentes de la propia Delegación han adelantado que el encuentro podría darse el martes de la próxima semana.

Por su parte, aunque todavía no existe una agenda oficial del viaje del pontífice, Martín ha señalado que ya está trabajando en la planificación junto al Ministerio de la Presidencia y otras administraciones implicadas. En este sentido, el delegado del Gobierno ha subrayado la necesidad de garantizar la "máxima cooperación interinstitucional" ante un evento de estas características.

Tras confirmar la asistencia del Gobierno municipal, Sanz ha instado a Martín a dejar las polémicas a un lado y centrarse en sus competencias. Y es que, según ha recordado, "solo la semana pasada hubo tres apuñalados graves en Madrid, muchos relacionados con bandas juveniles".

Preguntada por cuáles serán los espacios de la capital que acogerán al pontífice, Sanz ha aclarado que el eje de la Castellana sí se ha estudiado para albergar uno de los actos de León XIV por ser "uno de los puntos neurálgicos de la ciudad". Sin embargo, ha apelado a la prudencia y dejado en manos de la Iglesia el despliegue de la información completa.