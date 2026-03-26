Madrid declarará la Enfermería como "categoría deficitaria" para frenar la fuga de profesionales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que declarará la profesión de Enfermería como categoría deficitaria. La decisión, confirmada por la Consejería de Sanidad tras una reunión con el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), busca establecer un marco legal que permita activar mecanismos urgentes de captación y fidelización en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La medida responde a una situación crítica estructural: el Colegio estima que la región necesita incorporar a su sistema público alrededor de 11.000 enfermeras para garantizar los estándares de calidad asistencial.

Incentivos económicos y contratos de larga duración

La declaración de categoría deficitaria no será un mero epígrafe administrativo. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que este movimiento jurídico facilitará la implementación de mejoras laborales directas. Entre los puntos abordados con el presidente del CODEM, Jorge Andrada, destaca el incremento retributivo de las horas extraordinarias y la creación de complementos específicos para los profesionales destinados en zonas rurales.

Uno de los ejes estratégicos para retener el talento joven será la modificación de la política de contratación estival. El objetivo es ampliar la duración de estos contratos para que resulten atractivos y eviten que los graduados madrileños opten por otros servicios de salud autonómicos o extranjeros. Según el sindicato Satse, que exige la aplicación "inmediata" de la medida, la bolsa de contratación actual está agotada, lo que pone en riesgo la cobertura de permisos en fechas clave como la Semana Santa.

Impulso a la Enfermera Clínica Investigadora

Más allá de la estabilización de las plantillas en servicios críticos como las Urgencias, la Comunidad de Madrid ha aceptado la creación de la figura de la Enfermera Clínica Investigadora. Esta nueva categoría profesional, dirigida tanto a generalistas como a especialistas, pretende integrar la evidencia científica en la práctica asistencial diaria. Desde el CODEM califican este paso como "decisivo" para modernizar el modelo sanitario y fomentar el liderazgo de los profesionales en la innovación de los cuidados y la obtención de resultados en salud.

El escollo de la reclasificación profesional

Pese al clima de entendimiento, existen reivindicaciones que exceden el marco competencial de la Puerta del Sol. Es el caso de la reclasificación profesional al grupo A1, una exigencia histórica del sector basada en el nivel formativo y la responsabilidad clínica de las enfermeras. Fátima Matute ha reiterado su disposición a estudiar todas las demandas, pero ha recordado que la modificación de los grupos de clasificación es una competencia exclusiva del Estado. Por su parte, el sector profesional insiste en que no se pueden "aplazar decisiones clave" mientras la demanda de cuidados sigue creciendo por el envejecimiento poblacional y la cronicidad.