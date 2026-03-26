Moda, cerámica y decoración en Malasaña: el mejor 'market' de Madrid para este fin de semana

El barrio de Malasaña vuelve a convertirse en uno de los epicentros creativos de Madrid con el regreso de Materia Market – Edición Primavera, que se celebrará los días 28 y 29 de marzo en la calle San Andrés, 3. Durante dos jornadas, este espacio reunirá a creadores independientes que presentarán sus propuestas en moda, cerámica, joyería, ilustración y decoración.

Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, el mercado se presenta como uno de los planes más atractivos para quienes buscan piezas originales y diferentes a las que se encuentran en tiendas tradicionales. El horario será de 11:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita, lo que permitirá a vecinos y visitantes recorrer con calma los distintos puestos y descubrir el trabajo de marcas emergentes.

La propuesta destaca por su apuesta por el diseño local y el trabajo artesanal. Entre los productos que se podrán encontrar habrá desde ilustraciones y collage hasta velas artesanales, prendas de autor, piezas textiles y objetos decorativos realizados a mano. El ambiente se completará con pequeñas propuestas gastronómicas que acompañarán la experiencia durante todo el fin de semana.

Un espacio para descubrir talento emergente en pleno corazón creativo de Madrid

Materia Market se ha consolidado como un punto de encuentro entre creadores y público, apostando por un formato cercano que permite conocer de primera mano a los artistas y el proceso detrás de cada pieza. Su filosofía gira en torno al valor del trabajo manual, la autenticidad y la conexión directa entre diseñador y comprador.

El evento se integra en la tradición de mercadillos creativos que animan los fines de semana madrileños, sumándose a otras citas conocidas que dan vida a los barrios y fomentan el comercio local. En el caso de Malasaña, su carácter alternativo y su fuerte identidad cultural convierten este tipo de iniciativas en una experiencia especialmente atractiva.

Durante dos días, Materia Market transformará la calle San Andrés en un pequeño escaparate de creatividad contemporánea, ideal para quienes buscan regalos únicos, piezas artesanales o simplemente disfrutar de un plan diferente en el centro de Madrid.