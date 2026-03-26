Valdemoro estrena bandera oficial y pone fin a su anomalía heráldica

Valdemoro deja de ser el único municipio de la Comunidad de Madrid que carecía de bandera oficial. El Consejo de Gobierno regional ha ratificado la propuesta del Consistorio para adoptar un pabellón municipal y modificar su escudo heráldico, dotando a la localidad de una simbología acorde a su relevancia histórica y administrativa.

Rigor institucional y heráldico

El proceso ha contado con el aval preceptivo de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Estos organismos han certificado que los nuevos diseños respetan los cánones históricos, permitiendo que el municipio normalice su situación institucional.

La satisfacción del Gobierno local

El alcalde de Valdemoro, David Conde, ha subrayado en Kilómetro Cero la importancia de este hito para la identidad de los vecinos: "Era una deuda pendiente con nuestra historia y con los valdemoreños. No tenía sentido que un municipio de nuestro peso fuera el único sin enseña oficial en toda la región".

Conde ha explicado en los micrófonos de esRadio que esta iniciativa responde a una voluntad de unidad y orgullo local: "La bandera y el escudo modificado representan lo que somos y lo que queremos ser; es un símbolo que nos une a todos por encima de cualquier diferencia política".