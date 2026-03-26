Vuelve a Madrid el festival de magia que ha conquistado a 13.500 personas

Madrid vuelve a acoger uno de los eventos solidarios más especiales del año: Magia por Benín, que celebra su 16ª edición del 27 al 29 de marzo con varios espectáculos llenos de ilusión, humor y solidaridad.

El festival tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde magos y presentadores de renombre se subirán al escenario con un objetivo claro: recaudar fondos para la escolarización de niños en situación de alta vulnerabilidad en Benín, país africano donde trabaja la organización Mensajeros de la Paz.

Los espectáculos están pensados para todos los públicos y tienen una duración aproximada de una hora y media, combinando diferentes disciplinas como magia visual, cómica, de cerca y grandes ilusiones. Además, el evento incluye la participación virtual de los propios niños beneficiarios, acercando al público la realidad del proyecto.

Un proyecto solidario que lleva más de una década ayudando a la infancia

Magia por Benín nació en 2010 como un proyecto solidario impulsado por voluntarios y profesionales del mundo de la magia que colaboran de forma altruista. Desde entonces, se ha consolidado como una cita anual en Madrid que une entretenimiento y compromiso social.

A lo largo de sus ediciones, el festival ha reunido a más de 13.500 espectadores y ha logrado recaudar cerca de 194.000 euros gracias a la venta de entradas y a la denominada Fila Cero, una opción pensada para quienes desean colaborar económicamente aunque no puedan asistir a los espectáculos.

En la edición de 2026, participarán magos como Luis Olmedo, Jandro, Javi Rufo, Adrián Vega y Álex Gilabert, con la presentación de figuras conocidas del mundo de la comunicación como Marta Reyero y Roberto Vara.

Las funciones se celebrarán el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas, el sábado 28 a las 17:00 y 20:00 horas, y el domingo 29 a las 12:00, 17:00 y 19:00 horas, con entradas desde 18 euros.

Todo lo recaudado se destina íntegramente a financiar la educación y manutención de menores acogidos por Mensajeros de la Paz en la ciudad de Cotonou, contribuyendo cada año a que decenas de niños puedan acceder a la escuela y mejorar sus oportunidades de futuro.