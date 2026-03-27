Ayuso destaca que los 21 teatros centenarios sitúan a Madrid como la 'capital escénica mundial'

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este viernes, con motivo del Día Mundial del Teatro, a los 21 teatros centenarios de la región que permanecen abiertos y en plena actividad. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha resaltado que estos espacios, entre los que se encuentran corrales de comedias como el de Alcalá de Henares o grandes coliseos como el Teatro Real, sitúan a Madrid como la "capital escénica mundial".

Para reconocer el trabajo de los propietarios, empresarios, personal y artistas de cada uno de los teatros por mantenerlos en funcionamiento y adaptarlos a las demandas del siglo XXI, Díaz Ayuso ha entregado a los diferentes representantes una escultura con forma de menina, inspirada en los colores de las banderas de España y de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña ha recordado que el origen del teatro en la capital se remonta a espacios emblemáticos como el Teatro Español. "El caso del Español es excepcional, es uno de los teatros en activo más antiguos de Europa. Representa obras desde 1583, heredero del Corral del Príncipe, nació a cielo abierto y ha sido testigo de casi cinco siglos de historia", ha remarcado.

Asimismo, en este teatro se produjo un hito singular al solicitar por primera vez la presencia de un autor en escena para saludar al público. Así ocurrió con Antonio García Gutiérrez, tras el estreno de El trovador.

Otro de los primeros fue el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, actual sede del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, que permite disfrutar de las obras de grandes autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina en el mismo lugar donde se representaron muchos de sus trabajos.

Siglo XVIII: El Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real

En el siglo XVIII se produjo un nuevo impulso decisivo con la aparición de los denominados teatros de corte, vinculados al entorno de la monarquía. Sobresalen el Teatro Real Carlos III de Aranjuez y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, ambos diseñados por Jaime Marquet, creador también de la Real Casa de Correos.

En 1850 y con cerca de dos mil localidades, nació el Teatro Real convirtiéndose en uno de los monumentos imprescindibles de Madrid donde cantó por última vez el gran tenor Julián Gayarre en 1889, y otras grandes voces como Plácido Domingo. A este se unió posteriormente el Teatro de la Zarzuela, que en la actualidad sigue siendo el único del mundo dedicado a este género lírico característico de España.

El Teatro de la Comedia, con origen en el siglo XIX, incorporó un mecanismo capaz de convertir su patio de butacas en salón de baile y en sus escenarios debutaron como dramaturgos Benito Pérez Galdós y Jacinto Benavente. Además, es la actual casa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y sigue representando cada día el Siglo de Oro español.

También pertenece a esta época el Teatro Lara, que conserva un palco con recibidor y baño que usaba la Familia Real y fue lugar de estreno de obras como Los intereses creados o El amor brujo. Igualmente, destaca el María Guerrero, que nació como Teatro de la Princesa y fue adquirido en 1908 por la actriz María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza, convirtiéndose después en la sede del Centro Dramático Nacional.

Esta expansión de los escenarios en Madrid se extiende a municipios como Colmenar de Oreja y su teatro Antonio Diéguez; el Salón Cervantes de Alcalá de Henares, y el Lope de Vega de Chinchón, a cuyas tablas está muy vinculado José Sacristán, natural de la localidad.

Madrid, líder en número de representaciones teatrales

Durante su intervención, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que el siglo XX marca el inicio del teatro consolidado como industria y la ampliación del mapa escénico en la región. Aparecieron teatros como el Infanta Isabel (1913) donde Miguel Mihura estrenó obras como Carlota en 1957; o el Reina Victoria, donde han estrenado figuras como Mario Vargas Llosa y Rafael Alberti representó El adefesio.

Asimismo, es el periodo de espacios emblemáticos como el Teatro La Latina, el Muñoz Seca, el Monumental, el Nuevo Teatro Alcalá o el Alcázar. A ellos se suma el Gran Teatro Pavón, cuya inconfundible torre del reloj lo convierte en uno de los edificios teatrales más reconocibles de Madrid, en el que debutó Fernando Fernán Gómez como profesional.

Como parte de esta iniciativa, Díaz Ayuso ha anunciado una guía de teatros centenarios que invita a ciudadanos y visitantes a redescubrir estos escenarios y contribuye a que cada vez más personas "vayan, los visiten, los conozcan y disfruten".

Madrid lidera el número de representaciones teatrales, asistencia de público y recaudación, con más de 15.000 funciones y cerca de cuatro millones de asistentes. A su vez, encabeza el número de compañías de teatro (1.152) y de danza (250) en España y se sitúa entre los grandes referentes internacionales del musical, junto a Nueva York y Londres, siendo la capital mundial del género en español.