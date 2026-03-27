El atestado señala que Serigne Mbaye originó el altercado policial al darse a la fuga

El atestado de la Policía Nacional sobre el incidente registrado en la tarde del pasado jueves detalla que el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, habría sido la persona que desencadenó los sucesos al negarse a ser identificado. Los hechos terminaron con su arresto y el de otras seis personas acusadas de diversos delitos.

Todo comenzó alrededor de las 19:45 horas en las inmediaciones del aparcamiento de un supermercado situado en la calle Antonio López, dentro del distrito madrileño de Usera-Villaverde. En ese momento, una patrulla observó a dos sujetos que merodeaban la zona y miraban con detenimiento el interior de varios vehículos estacionados. Se trata de un área donde recientemente se han registrado robos en coches, por lo que los efectivos policiales decidieron intervenir para realizar una comprobación de rutina.

Cuando los agentes se acercaron para solicitar la documentación a los dos sospechosos, uno de ellos emprendió la huida a la carrera para evitar el control. Fuentes de la investigación consultadas por la agencia Europa Press indican que este individuo sería el propio Mbaye, quien se dirigió rápidamente hacia el portal de un edificio cercano al lugar de los hechos para eludir la identificación policial.

Fue en la puerta de este bloque de viviendas donde se produjo un intenso forcejeo entre los policías y el exparlamentario. Durante la refriega, un vecino del inmueble se percató de la situación y comenzó a alertar a otros residentes, pidiéndoles que bajaran a la calle para impedir el arresto. La tensión fue en aumento y los agentes se vieron de pronto rodeados por un grupo de unas diez personas, lo que les obligó a solicitar refuerzos por radio.

Finalmente, con la llegada de más patrullas, los agentes consiguieron controlar la situación y procedieron a la detención tanto de Mbaye como de los otros seis individuos implicados en la reyerta. Todos ellos se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia, desobediencia y lesiones. El saldo final del enfrentamiento fue de cinco policías heridos de carácter leve, mientras que los arrestados fueron trasladados a la Comisaría de Usera, donde permanecieron hasta la 1:30 de la madrugada.

Las reacciones no se han hecho esperar. A su salida de las dependencias policiales, el secretario de Antirracismo de su partido calificó su detención como un acto de "racismo puro y duro". Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno han respaldado de forma tajante la intervención de los agentes, enmarcándola en las labores habituales de prevención ciudadana que escalaron por la falta de colaboración ciudadana del implicado.