Una cría de camello bactriano da sus primeros pasos en el Zoo de Madrid

El Zoo Aquarium de Madrid ha dado la bienvenida a un nuevo inquilino muy especial: un camello bactriano recién nacido, que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos junto a su madre, Comillas, tras un parto rápido y sin complicaciones ocurrido el pasado 18 de marzo.

La nueva cría pesa alrededor de 40 kilos, mide unos 110 centímetros y presenta un característico pelaje grisáceo con patas blancas, un aspecto que ha despertado la curiosidad de los visitantes. Durante las próximas semanas, el pequeño podrá verse en la pradera exterior en determinados horarios, siempre acompañado de su madre y dependiendo de su evolución y descanso en los espacios interiores.

El camello bactriano: un todoterreno

El camello bactriano es una de las especies más resistentes del planeta. Adaptado a condiciones extremas, habita en regiones de Asia central como Mongolia o el norte de China, donde las temperaturas pueden oscilar entre veranos muy calurosos e inviernos gélidos.

Su rasgo más distintivo son sus dos jorobas —a diferencia del dromedario, que solo tiene una—, en las que almacena grasa que le sirve como reserva de energía en momentos de escasez. Gracias a esta adaptación, puede sobrevivir largos periodos sin apenas alimento y recorrer grandes distancias en entornos áridos y hostiles.

Además, cuenta con un espeso pelaje que actúa como aislante natural frente al frío, llegando a alcanzar hasta 25 centímetros de longitud en invierno. Este abrigo se desprende con la llegada del calor, permitiéndole regular su temperatura corporal. Su dieta se basa en pastos, hierbas secas e incluso plantas espinosas que otros animales no pueden consumir.

Campamentos y actividades especiales en Semana Santa

Este nacimiento se suma a otros recientes que llenan de vida el Zoo Aquarium de Madrid: pequeñas suricatas que exploran su entorno con inquietud, una cría de sitatunga —un elegante antílope africano de pelaje rojizo con rayas blancas— y un pollo de búho real que ya empieza a desperezarse bajo la atenta mirada de sus cuidadores. Todos ellos pueden observarse durante esta Semana Santa, en un recorrido especialmente atractivo para las familias.

Coincidiendo con estas fechas, el Zoo Aquarium de Madrid organiza sus campamentos de Semana Santa, dirigidos a niños de 4 a 14 años, en los que se combinan talleres, visitas guiadas y actividades interactivas centradas en la conservación de especies.

Además, las familias podrán participar en una actividad especial de búsqueda de huevos secretos repartidos por el parque. Cada huevo contiene letras que permiten formar un mensaje final con el que los participantes pueden obtener un pequeño regalo.

Para facilitar el acceso y fomentar la movilidad sostenible, el Zoo recomienda utilizar transporte público, con acceso mediante la línea 33 de la EMT y las líneas 5 y 10 de Metro, estación de Casa de Campo.

Actualmente, el Zoo Aquarium de Madrid forma parte de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y participa en 63 programas internacionales de conservación, centrados en especies en peligro de extinción como rinocerontes blancos e indios, nutrias gigantes del Amazonas, orangutanes de Borneo y águilas imperiales.