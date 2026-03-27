Fiebre por Shakira en Madrid: amplía a once sus conciertos tras agotar en horas 450.000 entradas

Shakira ha ampliado hasta once el número de conciertos que dará en Madrid después de anunciar dos nuevas fechas. Lo ha hecho tras la fugaz venta de entradas para los nueve espectáculos que ya tenía confirmados en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. En total, la colombiana ha vendido 450.000 localidades en muy pocas horas.

Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre y se suman a los conciertos ya programados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; así como para el 2, 3 y 4 de octubre, las últimas tres fechas en ser anunciadas hace apenas dos días.

Las entradas para los dos nuevos conciertos han salido a la venta este viernes a las 14:00 horas a través de los canales habituales: Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Sin embargo, el paso de la colombiana por la capital no se quedará en estos espectáculos, ya que la propuesta se ha concebido como una residencia artística que incluirá exposiciones, charlas, talleres, cine y gastronomía con el lema Es Latina. Su estancia incluye además la construcción de un estadio temporal específico para la artista en el Iberdrola Music. Con el nombre 'Estadio Shakira', la iniciativa ha venido generando desde su anuncio la crítica de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Tanto es así, que el delegado Francisco Martín presionó por carta a Almeida y a Ayuso para "reconsiderar" la autorización de los conciertos de la colombiana en dicho espacio.

Desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, sin embargo, han celebrado que la cantante haya elegido la ciudad como una de las principales paradas de su gira mundial. Sobre la actitud del delegado, Isabel Díaz Ayuso se limitó a decir que es el resultado de la "orden sanchista" que sigue para "ir contra Madrid".

Por su parte, confirmó que su equipo de Gobierno pondrá todo de su parte para que lo que organice Shakira en Madrid "sea un completo éxito".